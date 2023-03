Daddy Yankee, Marc Anthony y Nadia Ferreira se gozaron el Clásico Mundial de Béisbol en Miami

A propósito de la celebración del Clásico Mundial de Béisbol este 2023, ayer se llevó a cabo en Miami el juego entre Puerto Rico y República Dominicana. Varios fueron los famosos que se dieron cita para disfrutar y ver a sus equipos dándolo todo en el terrero. Tal es el caso de Marc Anthony, Nadia Ferreira y Daddy Yankee.

En redes sociales no tardaron en viralizarse imágenes en donde Daddy Yankee, Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira aparecían muy felices y sonrientes. Ahí al ritmo de la música y de todo el sabor boricua disfrutaron juntos el partido entre Puerto Rico y República Dominicana, quienes se disputaron este 15 de marzo en el LoanDepot Park en el marco del Clásico Mundial Béisbol.

Daddy Yankee, quien este año fue elegido como embajador del evento, se le ha visto en varios juegos. Por su parte, Marc Anthony decidió tomarse un día de descanso de gira por Estados Unidos para acudir al encuentro con su esposa y compartir con ‘The Big Boss’.

No sólo los seguidores de estas grandes estrellas se dieron la tarea de hacer pública la reunión en medio del partido, sino además la misma Nadia Ferreira publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparecen los tres (y el bebé que viene en camino) y escribió: "Nuestro primer juego de béisbol con este combo".

Por si fuera poco, los organizadores del juego y encargados de los equipos técnicos proyectaron al salsero, a la reina de belleza y al cantante de género urbano en las pantallas gigantes y con una ovación gigante. No hay duda que los tres famosos recordarán este momento para la historia.

Otro importante detalle que ha tomado fuerza en las redes sociales es que los cantantes y la models se codearon entre el público como cualquier otro fan más que asistió al Clásico Mundial De Béisbol.

El triunfo de Puerto Rico

En su perfil de Instagram , el intérprete de "Gasolina", "Con Calma", "Zona Del Perreo", y más éxitos, compartió un video que capturó los segundos finales del encuentro que dejó como ganador de la noche al equipo de Puerto Rico.

Daddy Yankee y Marc Anthony, gritaron, celebraron, saltaron y se abrazaron para celebrar esta victoria de su país de origen. A su lado, la hermosa paraguaya también bailaba y sonreía pero sobre todo presumía su ya notable embarazo.

