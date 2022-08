Comparan a Drake con Daddy Yankee en el tatuaje que tiene el papá del rapero

El papá de Drake se tatuó hace 5 años la cara de su hijo en el brazo. Pero al mismo no le gustó y decidió “lanzar a la calle” a su progenitor publicando la foto del brazo de su padre. Los fans no pararon de hacer comparaciones por lo desacertado del diseño y hasta dijeron que se parecía al exponente del género urbano, Daddy Yankee.

Dennis Graham fue burlado públicamente por su propio hijo en Instagram. Drake publicó una foto del tatuaje que se hizo de su papá: “Estaba sentado aquí pensando por qué me haces así como familia”, escribió el rapero y ex de Kylie Jenner y Rihanna. Los internautas dijeron que el cabello y la boca hacen que parezca Daddy Yankee. View this post on Instagram A post shared by Daddy Yankee (@daddyyankee)

“Te amo y te extraño Jajaja, tuve 16 personas para tratar de arreglar esto, me están lastimando”, escribió en respuesta el papá de Drake. Al parecer el señor no habría escogido muy bien al artista que le hizo el diseño. Al punto que terminó pareciéndose al boricua y reggaetonero, Daddy Yankee.

Pero Drake también habría hecho lo mismo en el 2014. Se tatuó el rostro de su padre. Pero los seguidores del cantante de hip hop dijeron que está mucho mejor hecho. Sin duda alguna, hay padres que llevan demasiado lejos la devoción que sienten por sus retoños y el de Drake es uno de ellos. View this post on Instagram A post shared by @ballytypebeat

Drake y Dennis Graham pasaron algunos años separados pero, de un tiempo para acá, dejaron sus diferencias a un lado y pasan tiempo de calidad juntos cada vez que pueden. Esto a pesar que el rapero no ha superado la vergüenza ajena que siente cada vez que piensa en la ocurrencia que tuvo su papá, sobre todo porque cualquier parecido de ese retrato con la realidad es pura coincidencia. View this post on Instagram A post shared by Drake Fanpage (@aubsessed_86)

En cualquier caso, Dennis se toma siempre las bromas y tomaduras de pelo de Drake con buen humor. Además, como muchos otros padres y madres de su generación, utiliza las redes sociales para comunicarse con su retoño como si fueran mensajes privados, así que terminó lanzándole flores a su hijito. Por lo pronto aquí les dejamos el último video de Drake que estrenó hace poco más de una semana y que lleva por nombre “Sticky”.

