Drake, ex de Kylie Jenner, perdió un dineral por apostar “online” en Stake en una pelea de la UFC

Uno de los máximos exponentes del hip hop y ex de de la empresaria Kylie Jenner, el rapero Drake, ha perdido un dineral calculado en $500 mil dólares es decir, medio de millón de dólares por apostar “online” en la plataforma Stake para una pelea de la UFC. Ya sabemos que el artista es fanático, al igual que su amigo Anuel AA, de este tipo de deporte.

Stake es una plataforma donde se pueden hacer apuestas “online” durante determinado juego deportivo. Drake, que ni cercano tiene la fortuna de una de sus conquistas, la millonaria Kylie Jenner, le apostó a Justin Gaethje. Mismo que peleaba con Charles Oliviera en el evento de la UFC 274. Sin embargo, el rapero terminó perdiendo un dineral que se refleja en $500 mil dólares. Además no tuvo vergüenza alguna de compartirlo en Instagram. View this post on Instagram A post shared by champagnepapi (@champagnepapi)

De haber ganado la apuesta, Drake se hubiese llevado más de un millón de dólares. Sin embargo, esta pelea de la UFC se acabó en menos de cinco minutos. Esta vez, el ex de Kylie Jenner no corrió con la misma suerte que en el Super Bowl 2022, cuando ganó más de un millón de dólares. Pero parece ser que, con la UFC, Stake no le tiene mucho aprecio. No es la primera vez que pierde una buena suma de dinero en esta disciplina.

Drake siempre se ha mantenido en el tope de las polémicas de las noticias de entretenimiento. Mientras su relación con Kylie fue de las más difícil de comprobar por la prensa, el rapero fue relacionado con otra de las Kardashian después que supuestamente hiciera alusión a una noche de pasión que habría tenido con Kim Kardashian. Por supuesto esto molestó a Kanye West, quien a su fiel estilo, hizo pública la misma a través de las redes sociales. Recordemos que Drake también fue novio de Rihanna y Kanye le se le fue al cuello con eso en su momento. View this post on Instagram A post shared by 𝐃𝐑𝐀𝐊𝐄 🔵 (@drakeofficiia)

Sin embargo y fiel a su religión, Kanye West limó hace poco asperezas con Drake en el marco de la separación de Kanye y Kim. Los raperos se dejaron ver sonriendo juntos y muchos esperan que pronto saquen alguna colaboración nueva. Por lo pronto, Drake sigue en sus apuestas deportivas y nosotros les dejamos aquí el videoclip de su éxito “Laugh Now Cry Later” (Ríe Ahora y LLora Luego).

