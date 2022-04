Kylie Jenner llegó a ser amenazada de muerte por Blac Chyna

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En un momento dado, Kylie Jenner y su hermano mayor Rob Kardashian se vieron envueltos en un extraño cuadrilátero amoroso: mientras ella aún mantenía una relación sentimental con el rapero Tyga, él inició otra totalmente inesperada con Blac Chyna, que daba la casualidad de que era la ex del novio de Kylie y la madre de su único hijo.

Los cuatro decidieron afrontar la situación como adultos y la joven empresaria incluso le ofreció a su hermano una de sus mansiones para que se instalara en ella con su entonces novia, con quien eventualmente tuvo una hija llamada Dream. Las dos parejas acabaron separándose eventualmente, pero la de Rob y Chyna ha sido sin duda la ruptura más complicada porque estuvo marcada por acusaciones de malos tratos por ambas partes.

Ahora Chyna se está enfrentando en los juzgados a Kylie, a quien ha demandado por $40 millones de dólares junto a su madre Kris Jenner y sus hermanas Kim y Khloé Kardashian, alegando que perjudicaron su carrera profesional cuando dejó de formar parte de la familia. Kris declaró este jueves en el marco de ese juicio y reveló por sorpresa que su ex nuera amenazó con asesinar a Kylie durante una conversación que mantuvo con Tyga, quien más tarde les confesó lo que había ocurrido añadiendo además que Chyna lo había atacado en varias ocasiones con un cuchillo. “Claro que me pareció alarmante, pero decidimos lidiar con ello en privado. Ellos dos vivían al otro lado de la calle y Chyna tenía un hijo pequeño. Nos preocupaba más todo lo que había pasado con Tyga”, aseguró la famosa momanager.

Kris también explicó que no se sorprendió demasiado cuando su hijo le anunció que se había enamorado de la ex del novio de su hermana porque está más que acostumbrada a este tipo de “dramas” cuando se trata de su familia, y trató de hacer que Blac Chyna se sintiera bienvenida en su hogar. “No es que no me preocupara… Y al principio las cosas fueron difíciles, pero creo en las segundas oportunidades y quería que todo les fuera bien. Lo único que me importaba era que mi hijo fuera feliz. Quería que les fuera bien… Esperas lo mejor y sigues adelante”, explicó.

Blac Chyna, por su parte, ha asegurado durante su testimonio ante el juez que ella aún estaba con Tyga cuando él inicio un noviazgo con Kylie, que era supuestamente consciente de ello.

También te puede interesar:

-¡Siempre no! Kylie Jenner le cambia el nombre a su hijo y las redes se inundan de memes

-Kylie Jenner se corona como la primera mujer en alcanzar 300 millones de seguidores en Instagram