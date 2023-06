Hijo de Francisca cautiva mostrando su particular forma de expresar la “tristeza”

Gennaro, el hijo de Francisca, ha vuelto a hacer de las suyas. El carisma y la ternura del pequeño casi dos años han logrado que miles de seguidores de su madre terminen cautivados en su más reciente publicación juntos en las redes sociales.

Francisca acostumbra a compartir con sus 4,3 millones de seguidores en Instagram algunos momentos especiales que vive con su retoño y en esta ocasión subió un video en el comparten un tiempo de diversión, aprendizaje y complicidad entre madre e hijo.

En el clip que compartió durante el fin de semana en la red social de la camarita se ve a la presentadora del programa ‘Despierta América’ sentada en una alfombra de su casa vestida con ropa deportiva y acompañada de ‘Baby Gennaro’, él llevaba puesto un overol.

Al comenzar a grabar se escucha a Francisca preguntarle cómo expresa cuando está feliz o triste, como se ríe o llora, como se enoja o como baila, pero las reacciones genuinas y divertidas que lo hacen reír demasiado hacen que Francisca estalle en risas también.

“Que tengan un día lleno de carcajadas como el de Gennaro. No es cosa sería jajaja”, escribió la también actriz al pie del post.

Casi inmediatamente después de publicar el clip los internautas comenzaron a reaccionar en la publicación que ya cuenta con más de 80 mil ‘likes’ y unos dos mil comentarios.

“Se cómo Genaro, no conozcas la tristeza”; “Soy Gennaro, aunque esté triste sonrió”; “Gennaro no llora, los niños felices y amados no hacen eso”; “Diviiinooooo!!!!”; “Él no está triste porque es un niño feliz, Dios lo bendiga”; “Pues me queda claro, es un niño extremadamente feliz y muy hermoso además”; “Gennaro tienes el mismo aura que su mami”; “Que cosita más divina. Él no conoce el enojo ni las tristezas porque recibe todo el amor y cariño de sus papis. Bello, Genaro. Dios te cuide y proteja hoy y siempre” y “Las emociones al estilo Gennaro. Francisca sobre todo reír en cualquier situación de tu vida. Gracias Gennaro por tan bella sabiduría”, son algunas de las reacciones que le han dejado a la dominicana en su publicación

Sigue leyendo:

– Hijo de Francisca sorprende con su talento atlético e intelectual a sus casi 2 años

– Francisca baila muy sensual para presumir un peinado que a sus fans les encanta

– Hijo de Francisca cautiva cantando ‘Burbujas de Amor’ junto a ella

– Francisca mostró a sus seguidores cómo le quedó el vestido que ellos seleccionaron para ella