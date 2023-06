Bañada en aceite, Gaby Spanic abre su camisa y eleva la temperatura en redes | VIDEO

Vaya revuelo causó la actriz Gaby Spanic luego de recurrir a su cuenta oficial de Instagram para publicar un candente video en el que dejó más que claro que no le importa el qué dirán y a sus 49 años disfruta de su sensualidad más que nunca.

La venezolana no tardó en recaudar miles de ‘me gusta’ y comentarios desde su perfil oficial luego de hacer una publicación donde se dejó ver enfundada en una camisa blanca oversized que utilizó para cubrir sus atributos mientras realizaba un sensual jugueteo de miradas con la cámara.

Sin miedo a las críticas, Gaby Spanic envió un contundente mensaje a sus detractores: “La libertad no consiste en cambiar de collar sino en dejar de ser perros! Vivan y dejen vivir! Ahhh! Los amo a tiempo! Total!”, escribió para acompañar su publicación.

Con dichas palabras, la actriz de melodramas como “Soy tu dueña” y “La Usurpadora” condenó los señalamientos de los que ha sido blanco durante las últimas semanas, esto luego de tomar la decisión de abandonar el reality “Top Chef VIP”.

Recordemos que Spanic sorprendió a sus fanáticos al anunciar que su estancia en la producción se había terminado a diversos factores que iban en contra de sus principios, así lo dio a conocer mediante un comunicado.

“Top chef ha sido un proyecto donde descubrí de lo que soy capaz, no me gustan las trampas, la hipocresía, y los favoritismos, y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar, me siento más cuerda que nunca, soy una mujer fuerte“, detalló en ese entonces.

A pesar del revuelo que sus declaraciones causaron, Gaby Spanic optó por dejar atrás la polémica al no revelar detalles sobre el detalle que detonó su salida.

