En El Tri también se baila samba: Matheus Dória tiene listo sus papeles para jugar con México 

La Selección Mexicana tiene un agradable problema en la defensa. Diego Cocca tiene a su disposición a una nueva pieza que aumentará la competitividad en el sector defensivo del conjunto azteca. Matheus Dória, central del Santos Laguna, anunció que ya es ciudadano mexicano y un futbolista elegible para El Tri.

Matheus Dória nació en São Gonçalo, Brasil. El defensor de 28 años inició su carrera en Botafogo, antes de dar el salto al fútbol europeo con la camiseta del Olympique Marsella. Sin embargo, este central brasileño llegó a la Liga MX en 2018. Cinco años más tarde el sudamericano decidió naturalizarse y convertirse en una pieza elegible durante el proceso de Diego Cocca y la Selección Mexicana.

“Por fin llegó el día que tanto esperé por mucho tiempo. Hoy puedo decir, con todo el orgullo del mundo que soy mexicano. Gracias a toda la gente del club que me ayudó para que esto sea posible, a mi familia por el apoyo y por supuesto a la ciudad de Torreón, por la cual me enamoré de este gran país, que me recibió siempre con los brazos abiertos. Y como dice Chavela Vargas: ‘Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana’”, escribió el futbolista a través de sus redes sociales.

Matheus Dória ya había anunciado meses atrás su deceso de formar parte de la Selección Mexicana. A partir de ahora el central del Santos Laguna se convierte en una nueva pieza disponible para los intereses de Diego Cocca. No está de más recordar que Dória debutó con Brasil en un partido amistoso ante Bolivia. Pero el veterano futbolista dejó atrás su pasado con la Canarinha.

Un central de renombre en la Liga MX

Matheus Dória es un futbolista con una amplia experiencia en el plano internacional. Dória inició su carrera en Botafogo antes de comenzar su etapa en el fútbol europeo. En el Viejo Continente, el brasileño jugó en el Marsella, Granada y el Malatyaspor de Turquía. En 2018 llegó a la Liga MX por intermedio del Santos Laguna, desde entonces Dória ha jugado 163 partidos en los que se ha convertido en un central goleador con 15 tantos.

