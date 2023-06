Microsoft acordó pagar $20 millones de dólares para resolver demanda por violación a la privacidad

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC), la empresa tecnológica multinacional estadounidense Microsoft deberá pagar $20 millones de dólares luego de que se le acusara de violar la privacidad de sus usuarios a través del servicio de juegos Xbox Live.

La entidad informó que el gigante tecnológico, no tenía la autorización de los padres de los menores de 13 años que jugaban con este servicio, en el cual los niños pueden compartir nombres reales, imágenes, grabaciones y videos de sí mismos en los perfiles de sus cuentas.

En este sentido, la FTC expresó en un comunicado que “incluso cuando un usuario indicaba que tenía menos de 13 años, también se le pedía, hasta fines de 2021, que proporcionara información personal adicional, incluido un número de teléfono, y que aceptara el acuerdo de servicio y la política de publicidad de Microsoft, que hasta 2019 incluía una casilla previamente marcada permitiendo a Microsoft enviar mensajes promocionales y compartir datos de usuarios con anunciantes”, dijo.

La investigación detalló que además la compañía recopiló durante años información de millones de usuarios que incluso no completaron en su totalidad el proceso de registro. Por lo tanto, la FTC, alegó violación a la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA).

Microsoft no desmintió las acusaciones, pero tampoco reveló los datos suficientemente a los padres sobre qué información recopilaba la empresa de los niños. No obstante, no solo aceptó el acuerdo de pago, sino que también se eliminará cualquier información personal que recopile de los menores de edad si no completan el proceso de registro de la cuenta, con la autorización de los padres.

