Telescopio espacial James Webb detecta las moléculas orgánicas complejas más antiguas del universo

El telescopio espacial James Webb ha detectado moléculas orgánicas complejas en la galaxia más lejana hasta ahora, que se originó solo unos 1.500 millones de años después del Big Bang, según un estudio que publica Nature.

En concreto, el telescopio ha detectado en esa galaxia unas moléculas conocidas como hidrocarburos aromáticos policíclicos, un grupo de más de cien sustancias químicas, que en la Tierra se forman durante la combustión incompleta de materiales como el carbón o el petróleo.

Esta sería la detección más lejana conocida de moléculas aromáticas complejas y este hallazgo indica que en las galaxias primitivas se producen complejos procesos localizados, sugieren los autores del estudio encabezado por la Universidad A&M de Texas (EE. UU).

Justin Spilker (@TAMUPhysAstr) & team have found complex organic molecules in a galaxy more than 12 billion light-years away from Earth, shedding light on the chemistry behind the birth of new stars 🔭🌌☄️ https://t.co/5uyMaKqdpt

