Fallece el luchador The Iron Sheik a los 81 años; fue acérrimo rival de Hulk Hogan

La lucha libre se encuentra de luto nuevamente, en esta ocasión por el deceso del legendario Hossein Khosrow Ali Vaziri, mejor conocido como The Iron Shake, el nombre que utilizaba para subir al cuadrilátero.

De acuerdo con un comunicado de la WWE, The Iron Shake falleció este miércoles, a los 81 años, por razones que aún se desconocen.

WWE is saddened to learn that Hossein Khosrow Ali Vaziri, known the world over as WWE Hall of Famer The Iron Sheik, passed away on Wednesday, June 7, at age 81.



WWE extends its condolences to The Iron Sheik’s family, friends and fans.https://t.co/FGE0yKeuWA pic.twitter.com/yVLpLObxFA — WWE (@WWE) June 7, 2023

En la misiva difundida, la empresa más famosa de lucha libre lamentó la noticia y envió sus condolencias a los familiares y amigos, pero también resumió brevemente la vida en el cuadrilátero de The Iron Sheik, recordando que en el 2005 ingresó al Salón de la Fama de la WWE y que fue campeón desde 1983, época en la que la empresa aún se llamaba WWF.

Años más tarde perdió el cinturón de campeonato mundial contra el que sería su némesis, su acérrimo rival: Hulk Hogan, con luchó posteriormente en innumerables ocasiones. Otro de sus oponentes más frecuentes fue Sgt. Slaughter, aunque también se enfrentó a otros grandes de la época.

Vale mencionar que el luchador iraní nacido en 1942 llegó a Estados Unidos en la década de 1970 y fue invitado a entrenar en el gimnasio del promotor Verne Gagne, donde recordó su pasado como amateur en la lucha grecorromana y adoptó el gusto por la lucha libre, a la cual entró primero como referí y luego como competidor; también entrenó a personalidades como Ricky Steamboat, Greg Gagne y Jim Brunzell, según información del Daily Mail.

Dentro del cuadrilátero, su personalidad e imponente físico lo convirtieron rápidamente en un villano que atraía masas e incitaba a multitudes a seguirlo, por lo que pronto se ganó un lugar en el gusto del público, pero más importante aún: su talento mostrado en los años siguientes le hizo ganarse el respeto de sus compañeros de la industria, quienes este miércoles también lamentaron su partida.

Triple H, por ejemplo, lo calificó de precursor del negocio, por tener un personaje tan sólido desde hace más de 40 años.

“La leyenda. Un gran artista de todos los tiempos y miembro del Salón de la Fama de la WWE, que dio vida a su personaje y trascendió nuestro negocio. Mis condolencias a la familia, amigos y fans de The Iron Sheik”, expresó en redes sociales. The legend. An all-time great performer and WWE Hall of Famer who brought his character to life and transcended our business.



My condolences to The Iron Sheik’s family, friends and fans.— Triple H (@TripleH) June 7, 2023

Otras figuras que se sumaron a las condolencias y que también enviaron mensajes de ánimo a los seres queridos del luchador fueron Mick Foley, Ric Flair, Matt Cardona y Pat McAffe, por mencionar algunos. REMEMBERING THE IRON SHEIK



The wrestling world lost a true legend today, with the passing of Khosrow Vaziri, better known to fans across the globe as The Iron Sheik. Although I never got to know The Sheik well, I was fortunate to have been on hand for two of his most iconic… pic.twitter.com/mVMqTaeXtE— Mick Foley (@foleyispod) June 7, 2023 My Dear Friend Khosrow Vaziri!!! We Started Wrestling Together In 1972. Seems Like So Long Ago! We Crossed Paths So Many Times Over The Years & You Were Always So Entertaining. The Greatest Line You Ever Said To Me In 1972: “If I Had Your Hair, I Would Be With Elizabeth Taylor!”… pic.twitter.com/MG4PO69wP1— Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) June 7, 2023

Sigue leyendo:

· Estrella de la WWE quiere pelear con Conor McGregor combinando boxeo y lucha libre

· Rey Mysterio se convierte en leyenda y será exaltado al Salón de la Fama de la WWE

· Backlash con bad Bunny en Puerto Rico rompió récord de audiencia de la WWE