Administración Biden aumenta investigación sobre explotación laboral de niños inmigrantes

La investigación en curso sobre la explotación laboral que sufrieron varios niños guatemaltecos en los Estados Unidos ha sido ampliada para incluir a empresas de cárnicos y productos agrícolas, que se presume contrataron a menores inmigrantes en al menos 11 estados, informó NBC News.

Tanto los Investigadores de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), así como el Departamento de Justicia (DOJ) y funcionarios de la Casa Blanca se encuentran participando en esta pesquisa ampliada.

Altos funcionarios indicaron al medio antes citado que las empresas cárnicas y de productos agrícolas están en la mira por posibles violaciones a las leyes de trabajo infantil que operan en todo el país, desde Virginia hasta Colorado.

Las fuentes no indicaron el nombre de las empresas que están bajo investigación, sin embargo, se sabe que quienes infringen la ley se harán acreedores a una multa muy seria, así como a cargos criminales.

Wendy Young, presidenta de Kids in Need of Defense, una organización legal que ayuda a niños inmigrantes, dijo al medio citado que este es un gran paso.

“Ahora necesitamos asegurarnos que el gobierno federal realmente invierta recursos para continuar y sostener este esfuerzo. Pero me anima el hecho de que estamos viendo a múltiples agencias trabajar en conjunto y realmente tomar este tema con seriedad”, dijo Young.

Esta acción llega como respuesta a los altos índices de violaciones a las leyes del trabajo infantil que según el Departamento del Trabajo (DOL) han aumentado considerablemente desde 2018.

NBC News reportó a inicios de este año que funcionarios familiarizados en el tema les confiaron que el DHS y el DOJ se encontraban analizando si una red de trata de personas estaba detrás de los cientos de empleos irregulares de niños guatemaltecos.

En marzo de este año, el Departamento del Trabajo confirmó que 3,800 niños inmigrantes fueron explotados laboralmente en algún estado del vis durante el último año fiscal.

The New York Times informó en su momento que niños de entre 12 y 15 años trabajan 12 horas al día empaquetando cereal, dulces e incluso tallando madera, lo que pone en serio peligro la integridad física de los menores porque en algún momento pueden perder alguna parte de su cuerpo y en ocasiones el cuero cabelludo.

El mismo medio señaló que una niña de 15 años de Guatemala de nombre Carolina Yoc que llegó sola a los Estados Unidos con el único fin de generar dinero para poder ayudar a su familia y todos los días trabaja en una fábrica en Grand Rapis, Michigan, empaquetando bolsas de cereal y así como ella hay cientos de niños laborando clandestinamente.

