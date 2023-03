Más de 3,000 niños inmigrantes fueron explotados laboralmente en 2022 en Estados Unidos

La explotación laboral infantil no solo ha ido en aumento en los últimos años en algunos estados de los Estados Unidos, sino que cientos de menores han empezado a desempeñar trabajos que ponen en riesgo su vida, así lo dio a conocer The New York Times.

De acuerdo con el medio antes citado, niños de entre 12 y 15 años trabajan 12 horas al día empaquetando cereal, dulces e incluso tallando madera; si bien el empleo suena “fácil” los menores manejan máquinas que podrían hacerlos perder una extremidad de su cuerpo y en otras ocasiones perder el cuero cabelludo.

La información que salió a la luz pública el pasado fin de semana movilizó a las altas esferas estadounidenses y ahora se sabe que más de 3,800 niños inmigrantes fueron explotados laboralmente durante el último años fiscal, así lo dio a conocer el Departamento del Trabajo en un comunicado.

En la misiva se puede leer que al menos 835 compañías en todo el país han incurrido en la violación a la ley federal del trabajo al contratar menores de edad inmigrantes para laborar y que hasta ahora ha llevado a más de 600 investigaciones.

Según el Departamento del Trabajo, la explotación laboral infantil de inmigrantes tuvo un aumento acelerado del 69% desde 2018. Se cree que este incremento se debió a dos factores: el primero es la falta de mano de obra tras el COVID-19 y la segunda es por la liberación de custodia federal de los menores antes de tiempo.

NYT contó que entre los niños que entrevistó muchos de ellos dijeron que llegaron a los Estados Unidos solos, sin embargo, sobre sus pequeñas espaldas recae la responsabilidad de generar dinero para solventar sus gastos personales y enviar un poco a sus familiares.

Este tema ha puesto en el ojo público al secretario de Salud, Xavier Becerra, quien ha sido señalado como el único responsable de la explotación laboral infantil por haberles abierto las puertas de la custodia federal.

Hay que recordar que la Ley sobre estándares laborales (1938) prohíbe que las personas menores de 14 trabajen en la mayoría de las industrias, restringe las horas a no más de tres en un día escolar hasta 16 y prohíbe el trabajo peligroso hasta 18 para la mayoría de las industrias.

Sin embargo, estas regulaciones no se aplican a la mano de obra agrícola debido a exenciones obsoletas basadas en una sociedad agraria que se dejó en gran medida en el pasado. Los niños trabajadores agrícolas de la actualidad son en su mayoría trabajadores inmigrantes que merecen la misma protección que otros jóvenes que trabajan en ocupaciones menos peligrosas.

