La Opinión Hoy: ¡No es un sueño! Messi jugará en la MLS

Lo que era un secreto a voces, el propio Lionel Messi lo confirmó este miércoles 7 de junio: jugará en el Inter Miami de la MLS. El argentino también confesó que su ilusión era el FC Barcelona, un regreso soñado, pero ante todas las trabas por la delicada situación económica de ese equipo, aceptó vivir una aventura especial en los Estados Unidos.

“Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver (a Barcelona), pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro”, admitió Lionel Messi desde su vivienda en París al medio español Mundo Deportivo.

El futbolista de 36 años subrayó que su incorporación al Inter Miami no está cerrada al 100%, que todavía hay unos “papeles por firmar”, pero que su decisión ya está tomada de unirse a la institución de la costa este: “Quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”.

En una conversación estrecha y distendida, el ’10’ no negó su insatisfacción por no regresar al FC Barcelona, el equipo de sus amores, luego de dos años alejado en el Paris Saint-Germain (PSG), club donde no le fue tan bien y terminó abucheado por los fanáticos galos.

Pero la oferta que le extendió la directiva azulgrana, con su presidente Joan Laporta al frente, no convenció a Lionel ni su padre y agente, Jorge Messi, principalmente por todas las triquiñuelas que tendrían que hacer para tener el salario del futbolista.

Aunque aún faltan detalles por afinar, según la propia voz de Lionel Messi en una entrevista que concedió a Diario Sport y Mundo Deportivo, su decisión ya está tomada y jugará para el Inter de Miami.

Ante tales declaraciones, al FC Barcelona no lo quedó de otra más que aceptar que perdió la batalla por el fichaje del astro que formó; sin embargo, lo hicieron de una manera que llamó poderosamente la atención, ya que en su comunicado oficial se perciben toques de molestia, ironía y hasta despecho al restarle importancia al club y a la liga estadounidense mientras tratan de justificar que el argentino no los haya elegido, en concreto en una frase donde se expresa el sentir del presidente del club blaugrana Joan Laporta.

“El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años”, se lee en el documento oficial.

