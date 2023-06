Andrés Guardado revela cuándo se retirará del fútbol tras más de 15 años de carrera en Europa

Andrés Guardado es uno de los futbolistas con más experiencia en Europa y que tras el Mundial de Qatar 2022 con la selección de México está llegando al final de su carrera. El mediocampista mexicano anunció que jugará una temporada más para retirarse a los 37 años de edad.

“Creo que (me queda) un año más al máximo nivel. Terminar a los 37 sería increíble”, confesó ‘El Principito’ en entrevista para el programa ‘Diarios de Bicicleta’ de ESPN.

Guardado ha jugado con el Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV y Betis y esta será su séptima temporada con el club sevillano.

“Sí, seis años ya y voy por el séptimo. Me encanta competir al máximo nivel y por eso me he quedado aquí, para demostrar que no estoy en declive, todavía tengo mucho que ofrecer”, detalló el mexicano de 37 años de edad,

Con el Betis suma 199 partidos y en la temporada 2023-2024 llegará a los 200 encuentros lo que lo pone como uno de los extranjeros con más partidos disputados.

“Llegué al Betis al inicio de un nuevo proyecto, nos clasificamos para la competición europea y ganamos la Copa del Rey. Lo más bonito que he vivido en el fútbol”, destacó el mexicano.

Guardado y su posible llegada al Real Madrid

Guardado debutó en Europa con el Deportivo La Coruña. / Foto: Getty Images

Cuando era jugador juvenil, Andrés Guardado tuvo contactos para llegar al Real Madrid y jugar en el Castilla. El objetivo era que llegara a ser el relevo de una leyenda de la Casa Blanca.

“Sí, me querían para el Castilla. Estaban buscando un prospecto para reemplazar a Roberto Carlos. Nos reunimos con ejecutivos de Atlas en las oficinas del club, Rubén Omar) Romano (el técnico) y los ejecutivos y me mostraron la oferta. Les pedí que no me quitaran esta oportunidad, pero la oferta de préstamo era demasiado baja para que la aceptaran. Podemos preguntarnos qué podría haber sido, pero estoy feliz con mi carrera”, comentó.

El Deportivo La Coruña fue el equipo que le dio la oportunidad en 2007 al mexicano de dar el salto a Europa y establecerse como uno de los mejore futbolistas mexicanos en los últimos 15 años.

