Andrés Guardado contó cómo obtuvo la preciada camiseta de Messi después de dos rechazos y dijo que ahora es uno de sus más grandes tesoros

Andrés Guardado, quien se vio las caras con Lionel Messi muchas veces cuando ambos jugaban en LaLiga, recordó en una entrevista cómo fue que, después de un par de intentos fallidos, pudo obtener una de las camisetas que más ansiaba del fútbol, la cual se ha convertido en uno de sus más grandes tesoros.

Ahora que Messi es el jugador que está en boca de todos tras su despedida del París Saint-Germain, su rechazo al FC Barcelona y su interés por jugar en el Inter Miami de la MLS, el excapitán de la Selección Mexicana, quien enfrentó muchas veces al campeón del mundo, recordó en una entrevista para ESPN lo difícil que fue conseguir su camiseta, la cual atesora con mucho cariño.

“Me costó mucho. Con Leo estoy conectado desde siempre, jugó su primer Mundial en Alemania, al año siguiente, 2007, jugamos Copa América y nos hace un golazo. Ese año me ficha el Deportivo La Coruña y lo empiezo a ver siempre”, contó “El Principito” a Martín Ainstein, periodista de la cadena deportiva.

“Empecé a querer su camiseta, pero no me animaba a pedírsela, y se la pedí una vez en aquellos años y me dijo que no, que la tenía comprometida. Después lo enfrenté con México, se la volví a pedir y me dijo que no, entonces pensé: o no quiere o algo pasa, y se la dejé de pedir. Me daba vergüenza volvérsela a pedir”, continuó.

Sin embargo, tal era su deseo que, después de algún tiempo lo intentó una vez más, quizá pensando en que la tercera sería la vencida. Y sí, allí obtuvo la preciada prenda.

“Después de estar en Holanda, regreso (a España) y dije: esta es mi oportunidad. Vamos al Camp Nou y se la pido: ‘¿Oye, Messi, me puedes dar tu playera’?. ‘Sí, boludo, te la doy al final’. Se la pedí antes. Empieza el partido, les ganamos 3-4 con Quique Setién. Dije: ya”, relató.

“Termina el partido y veo que alguien más va y se la pide. Cuando veo eso ya no me le acerco. Dije ya está. Me metí al vestidor y llega alguien del Barça y me dice: ‘te la manda Leo’. Es de mis más grandes tesoros del fútbol, después ya con la ayuda de Guido Rodríguez y Germán Pezzella en una concentración con Argentina me la dedicó”, concluyó su relato con una sonrisa el jugador que recientemente anunció su retiro de la Selección Mexicana.

