Hija de exentrenador de Cruz Azul confesó que Gerard Piqué maltrató a un trabajador en su presencia: “Me hizo sentir vergüenza”

La hija del exentrenador de Cruz Azul, Paco Jémez, causó revuelo en redes sociales cuando comunicó a sus seguidores que puso fin a su relación con el youtuber y presidente de la Kings League de Gerard Piqué, xBuyer por no haber acudido a su graduación. Nadia Jémez también acaparó reflectores cuando narró una desagradable experiencia vivida con el exfutbolista del FC Barcelona.

La influencer inició relatando su ruptura sentimental con el socio de Piqué por no sentirse querida, pero terminó la grabación aclarando el porqué de su animadversión hacia el catalán de 35 años. Incluso, la creadora de contenido usó como argumento y ejemplo la ruptura entre Shakira y el exjugador tras más de una década de relación.

Jémez se posicionó a favor de la colombiana y manifestó no entender cómo una persona como Piqué decidía abandonar a su familia por una relación con una joven de 23 años. Posteriormente, procedió a contar la bochornosa situación que vivió con el exdefensor dentro de un automóvil.

Paco Jémez fue entrenador de Cruz Azul de 2016 a 2017 y aunque no calificó a la Liguilla, ganó dos torneos amistosos. Foto: Imago7/Agustín Cuevas.

“Para mí no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás. Y también… Lo voy a contar. Una vez iba con él en el coche y le pareció superbién saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. ¿Por qué? Pues no sé, porque le pareció correcto”, inició.

“Además, entró a 100 y pico kilómetros por hora de velocidad en un parking y entonces el señor del parking lo que hizo fue decirle ‘mira, no puedes entrar así en el parking”, añadió la influencer, quien reveló haber tenido una sensación de vergüenza cuando tuvo que presenciar la forma déspota en la que Piqué contestó al empleado del estacionamiento.

“Le contestó de una manera: ‘Sí, vale, genial. Cómprate un amigo’. Y yo diciendo: ‘Por favor, que me saquen de aquí. ¿Qué hago aquí?’ No me lo podía creer”, culminó. Desde su retiro como jugador profesional, su separación con Shakira y el anuncio de relación con Clara Chía Martí, la vida privada Gerard Piqué ha estado en el punto de mira.

