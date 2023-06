Inteligencia Artificial pone a Gerard Piqué a cantar tema de Shakira y Bizarrap

La Inteligencia Artificial ha sido uno de los últimos inventos que ha llegado para quedarse y en las redes sociales ya comienzan a evidenciarse sus efectos. En diversas plataformas está siendo común la creación de piezas musicales con voces de artistas o personajes famosos. Tal es el caso de Gerard Piqué, cuya voz cantando uno de los hits de su expareja Shakira se ha vuelto tendencia.

A través de TikTok, uno de los amigos y socio del exjugador, Ibai Llanos, compartió un clip donde se oye una adaptación de la voz de Piqué cantando el tema de la Bizarrap Session 53, colaboración que la intérprete colombiana aprovechó para desahogar algunas barras contra el español y su actual pareja, Clara Chía Martí.

En el video se puede ver a Llanos reaccionar a una parte de la letra creada por esta nueva herramienta tecnológica de la cual ya varios expertos han advertido de los peligros de su alcance. “Esta es muy, esta es muy dura”, dice el streamer antes de reproducir la pieza.

“Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión (…) una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, fue parte del extracto del tema que reprodujo el creador de contenido.

“Hostia, es raro”, afirmó Ibai entre risas. El audiovisual más de 850,000 reproducciones en tan sólo 24 horas y superó los 80,000 likes. Este tema fue lanzado a principios del 2023, a los pocos meses de oficializarse la separación entre Shakira y el exdefensor del FC Barcelona tras más de una década de relación.

La producción junto al argentino Bizarrap alcanzó 557 millones de vistas y se convirtió en un fenómeno mundial. Por medio de diferentes plataformas como TikTok, Twitter o Instagram se han hecho virales cientos de canciones generadas con Inteligencia Artificial en la que se oyen a artistas como Anuel o Bad Bunny cantando temas de otros intérpretes.

Expertos y analistas han advertido que el surgimiento de esta nueva tecnología podría traer más problemas que beneficios e incluso miembros de la industria musical ya estarían rechazando a la Inteligencia Artificial, según un artículo de la Voz de América (VOA).

