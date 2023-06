Niño inmigrante necesita de tu apoyo para ir a Campeonato Nacional de Taekwondo

En plena pandemia de covid, Aarón Guilarte, un niño inmigrante venezolano, sorprendió a sus padres cuando les dijo que quería hacer lo que veía en Cobra Kai, una serie de televisión de artes marciales, que es una secuela del original Karate Kid.

Tres años después se ha convertido en un campeón estatal de Taekwondo en California, y ahora necesita tu apoyo económico para ir a un Campeonato Nacional en julio. Te invitamos a ayudarlo alcanzar sus sueños, aportando un donativo al sitio: Help me go to Taekwondo National 2023.

“A nuestro hijo siempre le ha gustado ver videos de Taekwondo, por encima de cualquier caricatura”, dice su madre Sikiu Guilarte; mientras que Aarón le confesó a su padre Rafael Guilarte, su sueño de ser campeón mundial de Taekwondo.

El Taekwondo es un deporte olímpico basado en un arte marcial coreana que involucra técnicas de patadas y golpes, y que ofrece muchos beneficios físicos y mentales para los niños que lo practican.

Rafael y Sikiu Guilarte emigraron de Venezuela y se establecieron en la ciudad de Bakersfield, California. Aarón estaba de brazos con apenas algunos meses de nacido cuando llegó a Estados Unidos junto a sus padres, quienes emigraron en busca de una vida mejor.

“Vivíamos en una isla, un paraíso en Venezuela, pero no teníamos trabajo”, dice Sikiu.

Aarón Guilarte, un niño apasionado del Taekwondo. (Cortesía)

Cuando su hijo les habló de su deseo por aprender artes marciales, sus padres lo inscribieron en un lugar cercano. Tenía entonces 4 años. A pesar de su corta edad, Aarón rápidamente se convirtió en un apasionado del Taekwondo.

“A los 6 años ya era cinta negra, que es el nivel más alto en colores, pero cuando quiso comenzar a competir, lo llevamos a otra escuela que le permitiera participar en campeonatos”.

Su madre describe al menor como un niño apasionado. “Cuando ganó el primer campeonato, se puso a llorar de la emoción. Cuando le pregunté, qué pasaba, me dijo que pelear era su sueño”.

Su padre considera que su hijo avanzó mucho y rápido en el Taekwondo porque es muy disciplinado y dedicado. “En cada prueba siempre sobresale, al grado que siempre lo ponen como ejemplo para otros niños”.

Y añade que una característica que distingue a su pequeño hijo es que cuando quiere algo, difícilmente se le puede persuadir.

“Después de sus prácticas, cuando tiene una competencia, sigue en la casa al menos una hora más preparándose”.

Aarón Guilarte un niño dedicado al Taekwondo. (Cortesía)

Comparte que ellos como padres siempre lo apoyan. “Es un niño súper amable y cariñoso”, dice su madre quien revela además que practicar Taekwondo le ha ayudado mucho al menor. “Tenía exceso de energía y no se portaba bien. Le gustaba pelear y siempre golpeaba algo. Desde que practica Taekwondo, es increíble ver el cambio que ha tenido. Nuestro hijo encontró lo que le gusta y ha aprendido a ser disciplinado”.

Su padre completa diciendo que su pequeño hijo, ahora de 7 años y estudiante de tercer grado de la escuela elemental, ha dejado de ser impulsivo.

“Desde los 5 años compite con otros niños de su edad y peso; y ahora que ya aprobó todos los tests hasta llegar a la cinta negra, que es el color más alto, ya empezó a hacer los 10 degrees (grados), cuyos tests son por año”.

Aarón lleva 10 campeonatos: Ganó la medalla de plata en el US Open, es campeón estatal de California en la categoría Tiger, y ganó la medalla de oro en el AAU State Qualifier.

“Por todo esto, obtuvo el honor de ser invitado a dos campeonatos nacionales de Taekwondo que se celebrarán de 2 al 11 de julio en Florida”, dice Rafael.

Aarón Guiliarte practica Taekwondo desde los 4 años. (Cortesía)

Y platica que ellos siempre han corrido con los gastos de entrenamiento y competencias de su hijo, pero en esta ocasión que los campeonatos se celebran en Florida, al otro lado de California, están pidiendo el apoyo de la comunidad para pagar los gastos.

“Aarón merece participar en estos campeonatos. Es un niño disciplinado y dedicado a entrenar. Cuando sus amigos están jugando; a veces, él no puede unírseles porque está entrenando. Y si tiene que bajar una libra para estar listo para competir, deja de comer comida chatarra o dulces para cumplir con el requisito del peso. Así que pone todo lo que está de su parte”.

Los padres de Aarón se dedican a las ventas. Incluso Rafael dice que se ha metido a trabajar como conductor de Uber y Lyft para apoyar a su hijo con los gastos de su entrenamiento.

“Nos tiene bastante orgullosos de sus logros, y le pone todo su amor al entrenamiento. Nosotros de verdad creemos que puede llegar lejos”.

Aarón Guilarte junto a su padre Rafael Guilarte. (Cortesía)

Por eso hicieron un llamado a la comunidad para que ayuden a su hijo con los fondos que puedan para viajar a sus competencias.

“Con sus donativos, lo van a ayudar a acercarse a su sueño de ser el próximo campeón mundial de Taekwondo. Él ha dicho que de grande quiere ser un master de Taekwondo. Ya de hecho ayuda a otros niños a avanzar a otros colores”.

La familia ha abierto una cuenta de GoFundMe para donativos: :https://gf.me/v/c/xwcn/help-aaron-to-go-at-the-taekwondo-national-2023

“Nuestra meta es alcanzar $3,500, pero apenas llevamos $500. Ojalá nos apoyen porque somos una familia inmigrante que lucha por abrirse paso en este país y dar lo mejor de sí”.