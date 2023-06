Guillermo Ochoa, un arquero a la medida de Europa

Guillermo Ochoa ha sido por muchos años el líder en el arco de la Selección Mexicana. A pesar de sus buenas actuaciones, Memo era constantemente criticado en sus intervenciones en la Liga MX. Con 37 años, el azteca tuvo la ambición de irse de nuevo al fútbol de primer nivel y probarse en la Serie A de Italia. Lo que no estaba en los papeles de muchos era que Guillermo Ochoa sería elegido como el mejor jugador del Salernitana con solo seis meses en el club.



El veterano guardameta de El Tri se marchó al fútbol europeo con la intención de mejorar su nivel para poder ser una pieza útil de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026. Pero Guillermo Ochoa ha superado con creces ese objetivo y ha sido la sensación del fútbol Italiano. Got here in January and already an idol in Salerno: Guillermo Ochoa 🇲🇽👏 @yosoy8a pic.twitter.com/koUmPOdWZV — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 16, 2023

Un nuevo MVP para Memo



“Guillermo Ochoa premiado como MVP de la temporada”, publicó el Salernitana en las redes sociales junto a una fotografía del arquero mexicano. Con tan solo seis meses en el equipo, Guillermo Ochoa se volvió más que determinante para que el club mantuviera la categoría en la Serie A.

En el segundo tramo de la temporada, el Salernitana solo perdió ocho partidos, empató diez y ganó cinco duelos. Gran parte de la responsabilidad en ese resurgir en Italia se debió a las actuaciones de Guillermo Ochoa bajo los tres palos. 38 goles fueron los que encajó el club en 2023, una cifra que pese a que suena alta, pudo haber sido mucho más abultada de no ser por las intervenciones del azteca.

Con la obtención del galardón del MVP de la temporada, este es el cuarto país en el que logra sobresalir Guillermo Ochoa. En 2012 y 2013 fue el jugador más valioso del Ajaccio en el fútbol francés; en 2017 fue la pieza más destacada del Granada de España; en 2019 hizo lo propio con el Standard Lieja en Bélgica y ahora consigue un nuevo reconocimiento en Italia.

Hasta los momentos se desconoce el próximo paso de Ochoa en su carrera profesional. Aunque ha habido rumores de su posible traspaso, lo más probable es que se mantenga en el Salernitana, club en el que ya tiene un puesto asegurado bajo los tres palos.

