Nikola Jokic afirma haber recibido un mensaje de su paisano Novak Djokovic: “Es increíble en su deporte y está haciendo historia”

Novak Djokovic y Nikola Jokic están a punto de hacer historia para el deporte serbio, por una parte Novak está a punto de sumar en Roland Garros otro título a sus vitrinas y Nikola está a punto de sumar el primer campeonato de la NBA para los Denver Nuggets. Ambos son deportistas élite nacidos en Serbia y con una calidad indiscutible que queda plasmada en cada presentación.

Djokovic cumplió y llamó a Jokic

Djokovic aseguró que llamaría a Jokic antes que se concretara la hazaña y pase lo que pase. Ante esta realidad, la estrella de Denver aseguró que el astro del tenis cumplió con su palabra.

“Sí, me envió un mensaje de texto, de verdad. No mintió, es increíble en su deporte y está haciendo historia cada vez más“, dijo Nikola Jokic en medio de una rueda de prensa. “Probablemente se irá como uno de los mejores de todos los tiempos, si no el mejor, y ahora tiene una buena oportunidad de ganar otro torneo“, prosiguió.

El orgullo de Serbia

Además Jokic aseguró estar orgulloso de ser paisano de Novak Djokovic y mostró su emoción por la alegría que pueden dar a Serbia en los próximos días y ambos desde su deporte. Los Nuggets están arriba en la serie sobre el Miami Heat y a punto de concretar su primer campeonato.

Por su parte, Novak Djokovic estará disputando la final del Roland Garros el día de mañana ante el danés Casper Ruud y podría estar sumando otro trofeo a su extensa vitrina.

