Por qué los adultos mayores se despiertan más temprano

Si tienes un familiar o un vecino mayor te darás cuenta que están levantadas por la mañana incluso antes de que salga el sol. Y aunque simplemente se trate de insomnio, esto genera mucha curiosidad.

La mayoría de los ancianos experimentan dificultad para dormir al despertarse en medio de la noche y no poder volver a dormir, necesitan orinar o debido al dolor de alguna enfermedad a largo plazo. Por esto se levantan varias veces.

El proceso de envejecimiento natural puede afectar el momento en que nuestro cuerpo se duerme y se despierta de forma natural. Una razón detrás del cambio en los patrones de sueño es que nuestro cerebro se vuelve menos receptivo a medida que envejecemos.

Según Times of India, las respuestas de nuestro cerebro a los sentidos, como la puesta del sol, la luz del sol, entre otras, no son tan buenas como antes debido al envejecimiento. Esto interrumpe nuestro sentido del tiempo y nuestra capacidad para marcar dónde estamos en un día.

Un cambio en como percibimos el tiempo

Los adultos mayores no pueden percibir correctamente el tiempo, se cansan antes que los demás. Como resultado, se despiertan completamente descansados ​​y antes que todos.

Por otra parte, los cambios en la visión que vienen con la edad reducen la intensidad de la estimulación lumínica que recibe nuestro cerebro. La luz juega un papel importante en la configuración de nuestro reloj circadiano.

Tener problemas de visión como cataratas, genera problemas como visión borrosa, visión doble y problemas generales para ver. Ante esto la clave no es que solo tus ojos perciban la luz del sol, sino todo tu cuerpo.

Trata de exponerte a la luz brillante a última hora de la tarde, de 30 a 60 minutos antes de la puesta del sol. Puedes salir a caminar al aire libre antes del atardecer.

También puedes mirar televisión en una pantalla brillante. Según The Times of India, estas luces brillantes le dirán a tu cerebro que el sol aún no se ha puesto. Esto ayudará a mantener la producción temprana de melatonina y puede arreglar su ciclo de sueño.

La melatonina es una hormona que produce el cerebro en respuesta a la oscuridad. Cuando entra menos luz en los ojos, es una señal de que ahora es el momento de dormir. Luego, su cuerpo comienza a liberar melatonina, también llamada la hormona del sueño.

