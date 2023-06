Denver Nuggets venció a Miami Heat y se coronó campeón de la NBA por primera vez en la historia de su franquicia

Con dos juegos de ventaja, serie 3-1 a favor de los Denver Nuggets, las Finales de la NBA viajaron a casa del equipo que lideraba con un Miami Heat que tenía la esperanza de lograr estirar a un sexto juego. Sin embargo, el conjunto local hizo respetar su casa y ganó el cuarto de la serie para así coronarse campeones de la NBA, con marcador final de 94-89, y así primera vez en su historia alzar el trofeo en Estados Unidos. YOUR DENVER NUGGETS ARE THE 2023 NBA CHAMPIONS 🏆#bRINGItIn pic.twitter.com/aOHqbUYwOx — Denver Nuggets (@nuggets) June 13, 2023

El equipo visitante arrancó con buen pie, pues en el primer cuarto Miami anotó 24 tantos sobre los 22 de Denver, lo que le entregaba más esperanza al equipo de Florida. En el segundo cuarto, nuevamente el dominio de Miami se hizo presente, pues encestó 27 unidades sobre los 22 anotados por los Nuggets.

Sin embargo, tras el descanso del medio tiempo, para el tercer cuarto, Miami perdió el ritmo que llegaba y solo anotó 20 unidades, seis menos que el equipo local, motivo por el cual los Nuggets estuvieron solo un punto por debajo en la pizarra.

Para el último round del compromiso en el Pepsi Center, Denver arrancó con todo y a falta de seis minutos dominada 81-76 a un equipo de Miami que intentaba anotar de a tres unidades, pero la defensa del local frenaba dicha intención.

Posteriormente, a falta de tan solo cuatro minutos, Miami logró quitarse la defensa para así anotar dos triples seguidos que hizo que la ventaja de Denver bajara a cuatro unidades, aunque un intento de Butler no fue efectiva y quedó a poco de lograr esto tras un intento desde la esquina culminó en falta a favor del jugador de Miami.

Tras una larga revisión, la estrella del equipo de Florida tuvo tres intentos de lanzar tras la falta, los cuales no desaprovechó, por lo que acercó a su equipo a un punto a falta de tres minutos en el marcador que después estuvo a favor del Heat, pero solo por segundos, aunque nuevamente desde la línea de libres el ’22’ retomó la ventaja para el equipo de Miami, aunque luego la perdió tras no poder defender un rebote.

Con 24.7 en el reloj, Denver recibió una falta en contra y capitalizó dos oportunidades desde la línea y solo tenía que defender la ventaja de dos unidades para así coronarse como campeones de la NBA, todo esto tras un tiempo fuera pedido por el equipo visitante. Sin embargo, esto fue mucho más fácil tras anotar dos más desde la línea de falta, lo cual selló su victoria y su primer trofeo en el ‘mejor baloncesto del mundo’.

