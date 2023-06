El entrenador venezolano César Farías golpea violentamente a dos jugadores y se va expulsado en el fútbol peruano

César Farías, actual entrenador del Aucas de Perú, quedó envuelto en un acto polémico y bochornoso en el fútbol de Perú. El entrenador venezolano se fue expulsado luego de golpear a dos jugadores del equipo Delfín en la primera división de Perú.

En el minuto 14 del primer tiempo, el jugador Ruiz Gómez chocó contra Farías provocando una caída. El entrenador venezolano lo tomó como una agresión y al levantarse le dio un manotazo en la cara y una especie de patada.

Varios jugadores se fueron a encarar a Farías y cuando otro jugador de Delfines se acercó, el entrenador le metió un puñetazo en la cara.

El árbitro Ismael González le mostró la tarjeta roja, pero el entrenador se demoró en salir de la zona técnica. Reclamó una primera agresión, que no existió.

Se le escapó la tortuga a Cesar Farías en el fútbol ecuatoriano. La violencia no tiene excusa. El choque del jugador con él es totalmente accidental y reacciona golpeando a dos jugadores rivales. pic.twitter.com/Nz5FDRy9tx — Pedro Bozo (@pedrobozoa) June 11, 2023

“Me equivoqué y asumo la sanción que llegue. La violencia no es justificable, no le pegué un puño a nadie. Reaccioné porque me atropellaron, pero no quiero decir que está bien”, dijo Farías tras la expulsión.

Las autoridades de la primera división de Perú aún no han decidido una sanción grave para el entrenador venezoano. El Aucas tiene tres derrotas consecutivas y está ubicado en el octavo puesto de la tabla.

“Quiero pedir disculpas a la familia ecuatoriana, porque no es la imagen que yo quiero que conserven de mí. Más allá de que esto es fútbol, es pasional, de que el fútbol es con vehemencia, no es normalmente lo que uno aspira transmitir y que ninguna reacción violenta tiene que tener justificación”, se lamentó el técnico.

El entrenador también acotó el porqué de su reacción ante los jugadores del Delfín que terminó en su expulsión:

“Tiene una causa, lógica, de que fui atropellado con o sin intención y me estremecieron. No estaba preparado para un choque. Viene un jugador a velocidad, pero uno de alto nivel puede desacelerar o desviar y no me preparé para el impacto. Me tomó por sorpresa”, explicó.

