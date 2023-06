Lupita Nyong’o impacta con pechera al desnudo y tatuaje en la cabeza en los Tony Awards 2023

Lupita Nyong’o volvió a causar sensación al llegar a los Premios Tony edición 76 como si estuviese desnuda. Vestía una pechera color metálica que fue diseñada especialmente para ella por la diseñadora Misha Japanwala en la ceremonia que se transmitió por la cadena CBS. View this post on Instagram A post shared by Mimi Wade (@mimiwadeofficial)

La compañera y amiga personal del también actor de la película de Marvel “Black Panther: Wakanda Forever” dejó poco a la imaginación y mandó un poderoso mensaje a través de su cuenta de Instagram. Por supuesto, el peto desnudo de Lupita Nyongo, así como su nuevo tatuaje de henna en la cabeza, tenían un motivo más allá de voltear todas las miradas y ser centro de atención.

Nyongo’o dejó claro que esto, más que representar un acto de irreverencia por lo transgresor de la imagen, era una voz en manifiesto de la discriminación que ha sufrido la diseñadora del peto.

Qué significa la pechera de Lupita Nynong’o

“UNA EXPERIENCIA FUERA DEL CUERPO SIN VERGÜENZA. Premios Tony 2023. Honrada, humilde, fortalecida y energizada de ponerme este peto creado por @mishajapanwala, que ella fundió y moldeó de mi cuerpo. Misha Japanwala es una artista y diseñadora de moda paquistaní, cuyo trabajo tiene sus raíces en el rechazo y la deconstrucción de la vergüenza externa unida al propio cuerpo. En su proceso artístico, crea un registro realista y verdadero del cuerpo de una persona como un acto de resistencia y celebración, y una insistencia en que se nos permita existir libremente en nuestros cuerpos”, escribió la ganadora de los Premios Oscar. #ElLavadero Lupita Nyongo usa un yeso moldeado de su cuerpo. pic.twitter.com/c1KAVFsBt3— Cali939 (@cali939) June 12, 2023

Además, Lupita Nyong’o también relató el dolor de la diseñadora de la pechera metálica y cómo sus piezas de moda, casi convertidas en arte, la han sanado.

“La palabra ‘beghairat’ (traducción: desvergonzado) se ha convertido en un ancla en mi práctica; miles de personas lo han usado para describirme a mí y al trabajo que creo, en un esfuerzo por insultarme y avergonzarme hasta el silencio. Al reclamar la palabra y comprender que el rechazo de las definiciones estrechas de vergüenza de los demás es una de las herramientas más poderosas para la liberación, he llegado a apreciar y respetar profundamente lo que realmente significa vivir una vida sin vergüenza…”

Lo de hoy son las armaduras out-of-body, y #LupitaNyongo nos lo confirmó este fin de semana con su look 🖤 pic.twitter.com/Vwo1V3gOIJ— Run The Runway (@runtherunwaymag) June 12, 2023

Sigue leyendo:

– Tenoch Huerta responde a acusación por violación de saxofonista, Elena Ríos

– Lupita Nyong’o se mostró sin cabello en redes sociales y respondió a las críticas de forma contundente

– Lupita Nyong’o llevará el rol estelar en la cinta “Day one”, de la saga “A quiet place”

– Yalitza Aparicio y Tenoch Huerta se lucen bailando cumbia en el festival de cine de Sundance 2023