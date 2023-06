Tenoch Huerta responde a acusación por violación de saxofonista, Elena Ríos

Una saxofonista de nombre Elena Ríos usó su cuenta de Twitter e Instagram para denunciar que el actor de Black Panther: Wakanda Forever, Tenoch Huerta, y el movimiento que representa, “Poder Prieto“. Dice que le deben dinero por una participación en el podcast “El Feisbuk de la Malinche”. También dijo que eran abusivos y depredadores sexuales. Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de @TenochHuerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de @MarvelLATAM.



No ando jugando @LaMZapata https://t.co/3wf1ofyFx1 — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 10, 2023

“Oye MARCA de @poderprieto_mx NO TIENEN CONSENTIMIENTO en difundir un material que no me quisieron pagar y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis. ¿No aprenden verdad? Aparte de violentos por defender al DEPREDADOR de Tenoch Huerta, explotadores”, escribió la saxofonista mexicana sobre al artista de Marvel.

“Poder Prieto” por su parte, se defendió en la misma red social alegando que no era responsabilidad de ellos efectuar este pago. No hacen mención al actor de Black Panther: Wakanda Forever, Tenoch Huerta.

Se nos acusa de no haberle pagado por este podcast. No le podemos pagar algo que NO es producción nuestra. Y no lo publicamos, solo se recomendó ese contenido como recomendamos contenido casi todos los días… https://t.co/sTM3tdO8rV — Poder Prieto (@poderprieto_mx) June 10, 2023

Pero Elena sí replicó el mensaje y señaló nuevamente a la estrella de Marvel: “Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de @TenochHuerta

que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de @MarvelLATAM”, agregó.

Tenoch Huerta se pronuncia por denuncia de Elena Ríos

El actor mexicano nació en Oaxaca, México, rompió el silencio después de varios días y admitió haber tenido una relación con la saxofonista. También negó las acusaciones y las catalogó de falsas.

“Una acusación falsa y completamente sin fundamento sobre mí se ha extendido como fuego, y no puedo dejar que siga sin ser cuestionada. Hace aproximadamente un año, salí con Elena durante algunos meses. Fue totalmente consensuado en todo momento, como muchos pueden atestiguar. Y a lo largo de todo fue una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo. Sin embargo, después de que terminó, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común. Como resultado, hace unos meses contraté a un equipo legal para iniciar las acciones correspondientes para proteger mi reputación y refutar estas acusaciones irresponsables y falsas que puedan generar daños y perjuicios. Aunque de ninguna manera soy perfecto, sé que estas acusaciones son simplemente falsas. Y aunque siempre trabajo para mejorar, debo rebatir las afirmaciones que son tanto equivocadas como ofensivas. Estoy profundamente agradecido con mi familia y las personas que me han apoyado y aprecio mucho a todos los que están dispuestos a mirar los hechos y reflexionar antes de precipitarse a una conclusión falsa e injusta”.

Tenoch Huerta update about the news pic.twitter.com/KKL9JC4dZw — 🐳 (@coollikeicedtea) June 12, 2023

Quién es Elena Ríos, saxofonista que señala a Tenoch Huerta de abuso

El nombre de Elena Ríos no salió a la palestra con la acusación a Tenoch Huerta, ni a “Poder Prieto”, sino en el 2019 cuando fue agredida por su ex pareja. El mismo supuestamente le aventó ácido a la cara, provocándole severas lesiones.

Sus cuentas de Instagram y Twitter dicen que está en la Universidad Autónoma de México. Ha tenido una larga lucha judicial sobre su caso. Además, es defensora y activista de los Derechos Humanos para las Mujeres.

Dice que una de las razones de no haber denunciado a Tenoch Huerta en su momento fue justamente por tener otro proceso judicial abierto. Además, manifestó que temía por los fans del actor que hizo una película tan querida como “Black Panther“.

¿Por qué me tarde en hablarlo?

Porque tengo un proceso.



¿Por qué no denuncié?

Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SÚPER HÉROE es abusador, manipulador y depredador sexual .



Si, tú @TenochHuerta abusas porque sabes que tienes poder. pic.twitter.com/VXHpMmI7hB— •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 11, 2023

Una usuaria de Twitter le preguntó a la músico, si Tenoch la había agredido sexualmente, a lo que respondió: “Sí y a varias más”.

Además, le volvió a escribir directamente al actor de Hollywood: “… Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SUPERhéroe es abusador, manipulador y depredador sexual. Si, tú @TenochHuerta abusas porque sabes que tienes poder”.

El reconocido actor mexicano ya tomó cartas legales en el asunto. Estaremos dándoles seguimiento al caso. “¿Y por qué no denunciaste?”



Dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable donde casi te matan y ni aún así te creen ni llega la justicia.



• Y no, no quiero ser famosa.

• Y no, no quiero dinero porque sé trabajar.— •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 11, 2023

