Tenoch Huerta denuncia ataques por su postura contra el racismo y ya recibió asesoría legal

Una vez más, Tenoch Huerta causó controversia, pues sus comentarios en contra del racismo y el clasismo han llevado a que el actor sea muy criticado en internet. Sin embargo, parece ser que los ataques han subido de nivel y está tomando las acciones pertinentes.

A través de sus perfiles oficiales en sus redes sociales, el histrión de “Black Panther: Wakanda Forever” difundió un comunicado en el que informó que sus hijas, su familia y él mismo, han sido agredidos.

En el documento, el actor hizo referencia a los ataques que recibió porque en septiembre del 2022 usó una capa de plumas en un desfile y dio créditos a la diseñadora Diana Buendía, y no a la artesana Felicia Bautista.

Además, Tenoch Huerta dijo haber sido muy juzgado por tomarse una foto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Esa simpatía, aunada a mi firme y claro discurso antiracista y anti-clasista; obviamente me lo están queriendo cobrar diversos grupos metiéndose con mi carrera, con mi intimidad, mi familia e inclusive con información de mis hijas”, agregó.

Tenoch Huerta busca proteger a su familia

Lamntablemente, Tenoch Huerta denunció que información personal de él y sus hijas que son menores de edad, ha sido expuesta, pero ya recibió asesoría legal para poder frenar los ataques en su contra.

“Bien sabíamos que estaríamos expuestos, pero poco a poco han ido moviendo los límites de la razón; inventando y difamando. Por supuesto, no soy perfecto, cometo errores, pero me he ido haciendo cargo, trabajando en ello a lo largo de los años porque es el único camino que encuentro. Hoy me atacan con temas absurdos, en lugar de atacar el sistema racista y clasista que nos lastima”, expuso.

“En general el maravilloso equipo de mujeres con quienes trabajo están haciendo una labor increíble para aminorar y aplacar toda la violencia desatada y proteger a mi familia”, advirtió el actor.

