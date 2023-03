Tenoch Huerta quiere fundar su propia casa productora

El actor Tenoch Huerta aseguró en una reciente entrevista que tiene planificado fundar su propia casa productora, para así crear más y mejores proyectos del mundo artístico.

Estos proyectos estarían ligados más su filosofía de vida y laboral que han recolectado lo largo de su carrera.

Según el medio estadounidense ‘The Wrap’, tras su debut en la gran pantalla junto al universo Marvel y su papel de ‘Namor’, el antagonista de la película ‘Black Panther: Wakanda Forever’, el mexicano de 42 años, aseguró que tiene intenciones de producir su propio contenido.

“Ahora tengo la oportunidad de elegir mejores y más proyectos. Estoy planeando hacer mi propia empresa para producir contenido bilingüe”, dijo Tenoch la en entrevista.

Con esta idea, desea representar en la gran pantalla las historias que no llegan a estos medios, con una excelente calidad e inclusive con contenido bilingüe.

“En términos de representación, lo que queremos mostrarle a la gente es la representación de nosotros, hecha por nosotros, que es lo importante. No es solo estar frente a la cámara, sino ¿quién está contando la historia?, ¿quién es el narrador? Eso para mí es más importante, incluso más que estar frente a la cámara”, dijo el actor de ‘Narcos’ y de películas como ‘Días de gracia’.

Universo Marvel

Tenoch también declaró que le gustaría volver al Universo Cinematográfico de Marvel con el papel de ‘Namor’, siendo parte de los ‘Avengers’ o de más historias junto a ellos.

Es por eso, que pidió ayuda a los fanáticos para que generen ruido sobre otra aparición de este personaje y así llegue a los oídos de los altos ejecutivos de Marvel Studios y Disney.

“Por favor, díganle a la gente que envíe tuits y cartas a Marvel, porque me encantaría aparecer en la próxima película, pero realmente no lo sé”, concluyó.

Tenoch Huerta reiteró que Marvel guarda celosamente sus proyectos y en una charla con Gael García Bernal, ambos coincidieron en la misma duda sobre el futuro de sus proyectos.

“Estaba hablando con Gael García Bernal y él me dijo: ‘Algo que gracioso con Marvel es que todos alrededor saben todo sobre tu personaje excepto tú’, ¡y eso me pasó a mí! Puedo escuchar muchos rumores de la gente que me rodea, pero no lo sé”, expresó el histrión.

