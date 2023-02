George Harrison cumpliría 80 años y esta es la canción que le dedicó Cat Stevens

Ayer 25 de febrero del 2023, el conocido músico fallecido George Harrison, habría cumplido los 80 años de edad.

Harrison, que nació en Liverpool el 25 de febrero de 1943, que un músico multiinstrumentista, compositor, cantautor, productor musical, productor cinematográfico, actor, filántropo, activista, pacifista, ecologista, guitarrista y cantante británico de la banda de rock The Beatles.

Si bien no era el más reconocido de la icónica banda, Harrison también influyó con grandes composiciones propias en sus discos. Solo por mencionar algunas: «Don’t Bother Me», «You Like Me Too Much», «Think For Yourself», «If I Needed Someone», «Love You To», «I Want to Tell You», «Blue Jay Way», «Piggies», «Long Long Long», «Savoy Truffle», «Only a Northern Song», «For You Blue», «I Need You», «Taxman», «I Me Mine», «Within You Without You», «Old Brown Shoe», «It’s All Too Much», «While My Guitar Gently Weeps», «Something» y «Here Comes the Sun».

Era conocido como el “Beatle silencioso”, esto debido a su perfil bajo y hasta timidez.

Harrison falleció en el 2001, pero su legado será recordado por el resto de la eternidad.

El legendario Cat Stevens le dedicó una versión del clásico “Here comes the sun”, Olivia Harrison lo celebró con alegría.

“George Harrison ha sido una inmensa influencia espiritual para mí, desde los comienzos. Fue pionero en algunos pensamientos e ideas que se extendían hasta el Oriente y que fueron muy importantes”, escribió Yusulf, que es el nuevo nombre de Cat Stevens, luego de pasar al islamismo.

Mientras que la viuda de George posteó un vídeo en el que indicó: “Esta es una noticia maravillosa para el cumpleaños de George”.

Y justo en esta semana, se supo que Cat Stevens lo contrató el sello Dark Horse Récords, que es la empresa que fundó Harrison en los años 70.

“George Harrison empezaba a explorar el misticismo oriental en la época en que yo fui hospitalizado por tuberculosis, en 1968”, explicó Yusuf. “En la cama tenía mucho tiempo libre y acabé leyendo un libro budista titulado El camino secreto. Fue el comienzo de mi búsqueda de la luz”.

“Mientras que la mayoría de los de mi generación se dedicaba solo a la música, a mí me pasó un poco como a George y la música se convirtió en la llave de acceso a algo mucho más elevado. Tras la furia de los ’60, su conciencia se despertó y George trascendió a niveles que no mucha gente llega a experimentar. Pueden oírlo en sus letras, verlo en su forma de vivir y enfrentarse al mundo material, buscando una salida”.

En noviembre de 2001, Harrison falleció a los 58 años tras sufrir un cáncer de pulmón, y sus cenizas fueron esparcidas en una ceremonia privada en los ríos Ganges y Yamuna.

