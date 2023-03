Tenoch Huerta: Así reaccionó el actor tras ser golpeado con un peluche del Dr. Simi vestido como ‘Namor’ | VIDEO

Desde que irrumpió en Hollywood con su interpretación del icónico personaje de Marvel, “Namor”, el actor mexicano Tenoch Huerta se convirtió en el favorito de muchos. Por esta razón cientos de personas se dieron cita en una reconocida convención en la que el famoso brindó uno que otro autógrafo. ¡Sigue leyendo para enterarte del inesperado momento que protagonizó junto a un fan!

El antagonista de la cinta “Black Panther: Wakanda Forever” acudió como invitado especial a la edición 2023 de La Mole, el evento de comics y cultura pop más grande de México. Aquellos fanáticos que deseaban cumplir su sueño de fotografiarse junto al histrión pagaron una cuota de $1,800.00 pesos MXN.

Y aunque las redes sociales se inundaron de imágenes captadas durante su firma de autógrafos, hubo un momento en especial que catapultó el nombre de Tenoch Huerta a lo más alto de Twitter y Tik Tok. Se trató del momento exacto en que el famoso recibió el tradicional peluche del “Dr. Simi”. ¿La gran sorpresa? Este fue caracterizado como el ‘Dios serpiente emplumada” que interpretó en la cinta de Marvel.

El audiovisual que ya ha dado la vuelta alrededor del mundo muestra a un Tenoch Huerta muy concentrado mientras firma la figura Funko de ‘Namor’ de un fan. De repente, un peluche lo golpea directamente en la cara, y con expresión confundida procede a tomarlo.

Vaya sorpresa se llevó el mexicano al darse cuenta que se trataba de un Dr. Simi disfrazado de ‘Namor’. El famoso no dudó en gritar: “¡A hu*voooo!”, mientras mostraba su regalo ante las cámaras.

Segundos después, el protagonista de historias como “Sin nombre”, “La Purga” y “Güeros” reveló que dicho obsequio lo llenó de alegría, pues tenía la ilusión de recibirlo desde que se estrenó “Wakanda Forever”.

No pasó mucho tiempo antes de que los internautas compartieran su opinión sobre la reacción de Tenoch Huerta; aquí te compartimos algunos de ellos: “Ay que hermosooo”, “Me encantó su reacción”, “Yo lo vi desde afuerita y casi me da algo, fue bien lindo oírlo gritar emocionado” y “El no quería un Oscar ni un premio, el quería su doctor Simi”, son algunas de las repuestas que se leen en la red.

