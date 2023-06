El actor Tenoch Huerta es llamado “violentador” y “depredador” por la saxofonista María Elena Ríos

El actor mexicano Tenoch Huerta, conocido por cintas como “The forever purge” y “Black Panther”, se encuentra en medio de la polémica, ya que la saxofonista María Elena Ríos se refirió a él como “violentador” y “depredador sexual” en una serie de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter, criticando además al colectivo Poder Prieto, del cual el artista es miembro activo.

Todo comenzó cuando Ríos (conocida por sobrevivir a un ataque con ácido en 2019 y su posterior faceta como activista a favor de las mujeres) denunció en esa red social que no se le había pagado su participación en un episodio -ya eliminado- del podcast “El Feisbuk de la Malinche”, con un mensaje en el que se refería a Poder Prieto como una “secta” y a sus integrantes como una “bola de hipócritas”. El colectivo respondió al tuit, indicando que no se le podía pagar a la saxofonista porque el podcast no era una producción de ellos.

Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de @TenochHuerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de @MarvelLATAM.



No ando jugando @LaMZapata https://t.co/3wf1ofyFx1 — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 10, 2023

No todo quedó ahí, pues María Elena posteriormente informó que fue bloqueada en la cuenta de Poder Prieto, y ante la pregunta que le hizo una internauta (“Omg te agredió sexualmente Tenoch o qué es lo que está pasando???”), ella contestó: “Así es, y a varias más”, lo cual provocó todo tipo de comentarios. Hasta el momento, Tenoch Huerta no se ha pronunciado al respecto. Así es y a varias más.— •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 10, 2023

