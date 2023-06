Marcelo Ebrard renuncia a la cancillería mexicana en busca de la presidencia de México

Marcelo Ebrard oficializó su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para iniciar su proceso en busca de ser el candidato de partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, por la presidencia de México en 2024.

Fue alrededor de este medio día de este lunes 12 de junio que Ebrard Casaubón llegó a Palacio Nacional para reunirse con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y presentarle de manera formal su renuncia tras mantenerse al frente de la cancillería por más de 4 años y medio.

“Yo ya no regreso a Palacio Nacional hasta octubre de 2024”, señaló Ebrard al ser cuestionado por reporteros aún en los pasillos de Palacio Nacional y portando una playera con una caricatura de su figura y con la leyenda “¡Sonrían, todo va a estar bien!”.

Más tarde, el ahora aspirante por la candidatura de Morena a la presidencia, se trasladó al restaurante de la librería Porrúa, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, donde ofreció una conferencia de prensa para dar detalles sobre su renuncia y aspiraciones.

“Experiencia, hacer frente a la adversidad, integridad, porque siempre he seguido una causa, nunca he sido un oportunista, nunca lo he sido en toda mi vida pase lo que pase, eso y 42 años de trabajo, yo creo que con eso vamos a hablar“, expresó el ahora excanciller ante aplausos de sus seguidores.

Marcelo Ebrard es uno de los 6 aspirantes quien busca ser el candidato de Morena por la presidencia de México y competirá contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien ya anuncio su renuncia al cargo; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, así como Gerardo Fernández Noroña, Diputado del Partido del Trabajo y Manuel Velazco del Partido Verde, estos dos últimos representantes de los partidos de coalición.

De acuerdo con el Consejo Nacional del partido Morena, será el próximo 6 de septiembre cuando se dará a conocer, por medio de una serie de encuestas, quién será el candidato de este partido político por la presidencia de México.

Sobre los Acuerdos tomados esta tarde por el Consejo Nacional de Morena : pic.twitter.com/brp5GI72Sk — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 11, 2023

Antes de esa fecha, los 6 aspirantes tendrán que iniciar el lunes 19 de junio recorridos de campaña para difundir sus propuestas.

Después de estos recorridos, se realizarán los levantamientos de encuestas, del 28 de agosto al 3 de septiembre, y entre el 4 y el 6 de septiembre se procesarán los resultados.

