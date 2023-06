Amber Heard hará su primera aparición pública desde el juicio que enfrentó contra Johnny Depp

La actriz estadounidense Amber Heard prepara su regreso al mundo del cine, y en unos días viajará a Sicilia, Italia, para la premiere de la película “In the fire”, en la que lleva el rol protagónico y que competirá en el Festival de Taormina el 24 de junio.

La proyección de ese filme marcará la primera aparición pública de Heard desde el juicio de difamación que enfrentó contra su ex esposo Johnny Depp el año pasado. La actriz se mudó a vivir a España hace algunos meses, y aunque diversos medios han presentado entrevistas que le realizan paparazzis, ella no ha acudido a eventos de ningún tipo relacionados con el espectáculo.

Al momento del juicio Amber ya había concluido su trabajado en la película “Aquaman and the lost kingdom”, que se estrenará en Estados Unidos el 20 de diciembre; en cuanto a “In the fire”, es un filme dirigido por Conor Allyn y cuyo argumento se desarrolla en 1899. La actriz interpreta a una psiquiatra que llega a Colombia para investigar el caso de un niño al que acusan de ser el demonio.

Sigue leyendo: