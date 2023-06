“Quiere ir poco a poco”: Giselle Blondet destapó detalles sobre la relación de Madison Anderson y Pepe Gámez

En medio de la conmoción que causó un video en el que se capta a Madison Anderson y Pepe Gámez compartiendo una romántica velada, la periodista Giselle Blondet destapó algunos detalles sobre la relación de los famosos y respondió si solo se trató de un beso o existe la posibilidad de que surja algo más que una amistad.

La presentadora de televisión habló al respecto durante la más reciente emisión de ‘La Mesa Caliente’, revelando detalles a los que solo ella tuvo acceso gracias a su convivencia con la ex reina de belleza durante el Desfile Puertorriqueño de Nueva York.

De acuerdo con Blondet, la propia Madison Anderson se mantiene cautelosa ante la posibilidad de establecer un romance con el galán de telenovelas. Por esta razón prefiere mantenerse con bajo perfil ante los cuestionamientos.

“Vamos a estar bien claros, si algo no tengo es chismosa. Cuando empezó este segmento yo estaba hablando con ella porque sí es verdad que yo estuve compartiendo con Madison, que la verdad que es una chica encantadora, y conversamos sobre esto”, comentó ante las cámaras del programa. “Yo hablé con ella porque tal y como le dije a ella yo no tenía planificado decirle esto a nadie, sin embargo, le pregunté ante la insistencia del mundo y ella lo que me dijo fue que ella está tomando sus cosas poco a poco“, indicó.

“Madison aprendió mucho en La casa de los famosos en el sentido de lo que significa estar en el ojo público”, añadió. “Y entonces me dijo que ella quiere ir poco a poco, mantener su privacidad, pero está muy contenta y muy feliz”.

Por su parte, Madison Anderson optó por recurrir a respuestas sencillas y no comprometedoras: “Yo soy una mujer súper transparente en todo, pero mi vida privada me gusta mantenerla privada, o sea no solamente en mis relaciones, también con mi familia”, comentó en una entrevista para MoluscoTV.

