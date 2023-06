Alejandra Guzmán se ve obligada a cancelar concierto por problemas de salud ¡Esto le pasó!

Alejandra Guzmán encendió las alarmas entre sus fans de nueva cuenta tras revelar por medio de un comunicado que en esta ocasión está incapacitada por complicaciones en su salud por una lesión que la sigue aquejando en la cadera.

La cual se derivó de una fuerte caída en una de sus presentaciones en Estados Unidos, por ello tiene que cancelar su prócimo concierto en Nuevo Laredo, la cual tenía previsto para este próximo 15 de junio.

Este show era parte de la celebración por los 175 años de la ciudad; sin embargo, tuvo que cancelar su participación ante afectaciones en su condición llamada Síndrome Compresivo Radicular en la zona lumbar.

Con la cual ha tenido múltiples cuidados, pero esta vez le jugó rudo sin importar los cuidados y tratamientos de rehabilitación a los que se ha sometido.

“Queridos rockeros, como es de dominio público, hace unos meses sufrí una lesión en mi cadera de la que aún me sigo recuperando. Situación que me tendrá en reposo algunos días. Nada me duele más a mí y a todo el equipo que no poder estar en un escenario junto a ustedes rociando. Les envío a todos mis fans de Nuevo Laredo un abrazo enorme”

ALEJANDRA GUZMÁN