Silvia Pinal revela los motivos por los que Alejandra Guzmán es su consentida

El Día de las Madres en México ya está muy cerca y las celebridades de la talla de Silvia Pinal, alistan todo para celebrar con sus hijos este esperado día.

Por ello la primera actriz del Cine de Oro mexicano, rompió el silencio tras ser cuestionada sobre cómo es la relación con sus tres hijos.

Pues recordemos que son de distintos padres, y la etapa de su vida en la que llegaron denota mucho de la afinidad que pueden llegar a tener con ella.

Al hablar de sus hijas, Doña Silvia Pinal sorprendió a propios y extraños al confesar en un encuentro con la prensa mexicana, que con Alejandra Guzmán en ocasiones suele tener más coincidencias.

Pues reveló que con la intérprete de “Reina de corazones” suele irse de vacaciones, ya que sigue siendo muy fresca y hace lo que a ella le gusta. Por eso coinciden mucho en sus gustos con la hija de Enrique Guzmán.

Incluso en repetidas ocasiones ha revelado que en La Guzmán, se ve reflejada cuando era muy joven. Pues tiene la sangre muy ligera y libre.

Tal ha sido su relación, que en los años 80s, Alejandra le dedicó una canción a su mamá a finales de los años 80 y cuando ella se independizó para comenzar su camino como cantante

Desde esa etapa, el lazo entre ellas encontró una especial manera de fluir. Hoy en día, doña Silvia vive a lado de su hija Sylvia Pasquel a quien también adora y reconoce su valía, amor, paciencia y compañía.

“Alejandra me quiere mucho, es muy querendona. Sylvita ya tiene mucho que nos venimos ella y yo por acá”

Y por ello al decidir hablar de sus vacaciones en la playa a lado de su hija Alejandra, Doña Silvia expresó emocionada cómo se sintió al estar con la más pequeña de la familia Pinal.