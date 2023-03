Enrique Guzmán insulta a la prensa por preguntarle de su hijo, Luis Enrique y un supuesto robo a Silvia Pinal | VIDEO

Parece que la familia Guzmán ya está más que acostumbrada de estar vinculada a las polémicas, pero a pesar de ello, Don Enrique Guzmán, quien fue ídolo de la época del Rock and Roll, ya no soporta mucho los escándalos de sus hijos.

Ya que tanto Alejandra Guzmán como su hijo Luis Enrique Guzmán no dejan de estar inmiscuidos en tremendas controversias. Como la más reciente en donde el único hijo varón que tuvo con Doña Silvia Pinal, está involucrado.

Pero el tema es grave, ya que a Luis Enrique se le ha acusado de robarle más de 5 kilos de oro, pero como joyas del sótano de su famosa madre, Doña Silvia Pinal.

Y para echarle más limón a la herida, Luis no habría sido el único involucrado en este delito que en México es considerado grave.

Pues surgieron algunos audios en donde su pareja, Mayela Laguna confiesa que ella también habría participado en este robo a la primera actriz junto a un tercero, del cual todavía se desconoce su identidad.

¿Qué dijo Enrique Guzmán sobre el supuesto robo de su hijo Luis Enrique?

Ante esto, Don Enrique Guzmán fue cuestionado al salir del programa “Hoy”, donde tuvo una entrevista, en la que medios mexicanos aseguran, que el padre de La Guzmán incomodó a las presentadoras con sus inadecuados piropos hacia ellas, quienes supieron sortearlos.

Al abandonar las instalaciones de Televisa San Ángel, Enrique Guzmán fue cuestionado por la prensa sobre su hijo Luis Enrique y el supuesto robo de unas joyas propiedad de doña Silvia Pinal, quien fuera hace décadas su esposa. Esta fue la grosera reacción del cantante y actor.

“No me metas en esa bronca. La misma cosa me preguntó él (señala a un reportero)” ENRIQUE GUZMÁN

Pero la insistencia de la prensa en vez de apaciguarse se incrementó, pues buscaban saber si había tenido contacto con su hijo Luis Enrique o con doña Silvia Pinal, Enrique Guzmán subió el tono de voz y exigió.

“¿Otro? Tú, tú y tú, están preguntando lo mismo. ¿Son pend… los tres? ¡Que no! no me interesa”, precisó claramente molesto el padre de Alejandra Guzmán.

