Michelle Salas sorprende al revelar que es toda una ama de casa como “Cenicienta” | VIDEO

Ahora sí que la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, nos dejó con el ojo cuadrado después de que utilizara su cuenta de TikTok para dar a conocer cómo es su día a día. Pues al parecer no todo el tiempo es glamour para la sobrina de Alejandra Guzmán.

Y dejó callados a muchos tras confesar que no lleva la vida de “Princesa” que muchos creen que tiene por ser hija de figuras tan importantes como Luis Miguel o la nieta de Doña Silvia Pinal, Stephanie Salas, la bella joven no ha tenido que trabajar por nada para tener de todo lo que goza.

“Es que la princesita nació en charola de plata, es que ella no hace nada, ¿qué es lo que hace? no hace nada, seguramente le llevan todo, seguramente le hacen todo…”

Mientras relataba todo lo que hacía día a día, Michel iba mostrando su hogar con una taza de café en mano y en ropa deportiva. Dejando ver su rostro sin una gota de maquillaje, y confesando que no todo es lo que parece.

La nieta de Sylvia Pasquel inmediatamente cambió las imágenes y mostró que como cualquier persona también debe lavar trastes, lavar ropa, planchar y tender camas.