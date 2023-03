Diego Boneta confiesa que Luis Miguel le provocó ir a terapia ¿Qué le pasó? | VIDEO

Diego Boneta ahora sí nos sorprendió con su reciente declaración sobre la bioserie de Luis Miguel, pues a pesar de que fue todo un éxito, según el actor mexicano le dejó serias secuelas.

En una charla para el podcast “Creativo”, Boneta decidió sincerarse y dar a conocer que tal fue la exigencia de personificar al “Sol de México”, que terminó por ir a terapia.

“Cuando me tocaba pedir tacos con un amigo, lo hacía como Luis Miguel. Durante la primera temporada, me sentía diferente físicamente y me veía como Luis Miguel, porque me hice lo de los dientes y todo. Fue un proceso de meses para soltar a Luis Miguel y encontrar a Diego. Terapia para volver a mí. Me metí muchísimo, paré todo un año y me enfoqué en la preparación del personaje”

DIEGO BONETA