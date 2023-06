Alejandro Zendejas no escondió su deseo de poder tener a Gregg Berhalter en el Club América

La posible llegada de Gregg Berhalter al Club América agitó a todos en México, pues el exselecionador de Estados Unidos llegaría a la Liga MX, lugar en donde compartiría club con Alejandro Zendejas, elemento del equipo azulcrema. Por esto, es que el mismo elemento del USMNT no ocultó su deseo de tener al mando al estratega que estuvo en Qatar 2022 con el equipo de las barras y las estrellas.

El jugador americanista fue consultado sobre dicha situación, y no ocultó su agrado por dicha idea. Además, explicó que no sabía nada de esta posible llegada, por lo que se enteró únicamente por las noticias.

Alejandro Zendejas con el Club América en la Liga MX. Foto: Saul Perales – Imago7

“Ayer fue el primer día que me enteré de la noticia. No he estado en contacto con él ni con nadie de allá, pero bienvenido, me encantaría, no me ha tocado ser jugador de él, pero he escuchado buenas cosas y como dije, bienvenido”, indicó Zendejas desde la concentración con Estados Unidos.

Hay que tener en cuenta que si el entrenador llega será con poca experiencia, pues solo ha dirigido en el Hammarby IF de Suecia y con Columbus Crew de la MLS de Estados Unidos. Además, de que tener en cuenta que a nivel internacional ganó una Concacaf Liga de Naciones y una Copa Oro, ambas en Finales contra la Selección Mexicana y con el combinado estadounidense.

Aunado a esto, otro detalle importante es que Berhalter dejó el cargo de seleccionador de Estados Unidos tras ser acusado por violencia doméstica, motivo por el cual llegaría al Club América como entrenador libre.

Gregg Berhalter, exentrenador de Estados Unidos. Foto: Clive Brunskill Getty Images

