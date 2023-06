¿Carlos Calderón fue despedido de Univision por el escándalo con Vanessa Lyon?: Ella responde

Vanessa Lyon y Carlos Calderón vivieron un convulso 2022, que incluyó una visita a los tribunales, después de que él la demandara por violencia doméstica en julio, aunque lograron resolver sus diferencias y anunciaron su reconciliación meses después. Sin embargo, en enero de este año Univision anunció el despido del conductor y mucha gente especuló si dicho escándalo motivó esa decisión.

Ante ello, la modelo y actriz venezolana habló por primera vez sobre dichos rumores en una entrevista con ‘Mamás Latinas’, en la que le preguntaron si cree que dicha situación afectó la carrera del mexicano en la televisora.

“Primero me parecería injusto porque después de 25 años de carrera, donde no ha habido ningún escándalo, donde ha sido impecable, me parecería muy injusto que dijeran sabes qué por esta situación… Y aparte que fue algo involuntario, no fue algo que nosotros quisimos poner, nosotros tratamos de mil maneras de parar eso. Pero yo personalmente pienso que pudo (afectar), no sé. Es muy raro”, respondió Vanessa.

Además, ahondó en el sentimiento que tiene de que sería una decisión injusta por parte de la empresa, ya que asegura que no es el único que se ha involucrado en situaciones similares y no todos han sido despedidos. “Pudo haber sido que sí, pero no es la única persona con escándalos envuelta ahí, sí se va a hacer, pues se hace parejo, ¿no? Entonces no sé qué pensar, no sé qué versión pensar”, comentó.

También mencionó lo difícil que fue para él dejar Univision después de muchos años. “Es muy difícil porque fueron muchos años, no es como que es un talento que lleva ahí 3 años o fue un extra de un par de grabaciones, es una carrera de mucho tiempo. Era su casa”, dijo.

¿Carlos Calderón volverá próximamente a la televisión?

Desde que se dio su salida de la televisora, Carlos Calderón se ha mantenido alejado de la pantalla chica y parece estar enfocado en disfrutar a su familia, así como a hacer crecer su negocio de ayuda financiera para habitantes de Estados Unidos y Puerto Rico.

