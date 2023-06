Carlos Calderón y Vanessa Lyon hicieron drástica transformación a su casa tras su mediático pleitazo

La actriz Vanessa Lyon realizó inesperadas confesiones sobre su relación con Carlos Calderón y los cambios que hizo en su casa de la Florida tras su reconciliación.

La venezolana detalló, por medio de su cuenta de Instagram, que decidió transformar su hogar porque quería comenzar de nuevo tras la escandalosa separación del expresentador de ‘Despierta América’, pues no quería que nada, ni nadie, le recordara ese oscuro capítulo de su vida.

La casa tiene otra cara tras su reconciliación.

Fue así, y tras arreglar las cosas en su relación, que los papás del pequeño León cedidieron, en noviembre de 2022, hacer un cambio drástico a su hogar, lo que llevó a sus fans a creer que se habían mudado, pero ella ya lo aclaró todo.

“Cuando Carlos me pidió regresar una de las cosas que me pegaba duro era los recuerdos que me traía la casa, entonces dijo: ‘¿Qué hacemos?’ Le dije: ‘No sé'”, reveló Lyon, quien a continuación detalló algunas de las transformaciones que le hicieron a su morada.

“La pintó por completo, cambió el look por completo, todo escogido por mí y por el bebé. El bebé también escogió colores de las paredes. Los muebles anteriores se fueron todos y los nuevos los escogí yo, así que la casa es completamente distinta, hasta las puertas las cambió. Entonces por eso parece otra casa porque se decoró desde cero”, detalló la actriz de ‘Juego de Mentiras’.

Para concluir con el tema, el cual acompañó de varios materiales de la remodelación, Vanessa destacó que tras los cambios su hogar le dio un nuevo sentido a su vida y a su relación.

“Fue una manera de reflejar un nuevo cambio y fue muy especial para toda la familia y necesario”, concluyó.

Vanessa Lyon y Carlos Calderón transformaron su casa tras su pleitazo. (Vanessa Lyon/Instagram)

