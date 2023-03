Vanessa Lyon, pareja de Carlos Calderón, presume remodelación de su casa en Florida

La actriz Vanessa Lyon, quien la noche del martes volvió a las pantallas de televisión con el estreno de la serie ‘Juego de mentiras’, hizo una nueva sesión de preguntas y respuestas en Instagram Stories, en la que habló de su vida profesional, pero también de su relación con Carlos Calderón y de la segunda oportunidad que se dieron tras la tormentosa separación que protagonizaron.

Hoy los papás del pequeño León se encuentran más enamorados que nunca y así lo presumió ella en sus respuestas, a la vez de dar a conocer que aprovecharon la pausa en su relación para remodelar la casa que compartían en la Florida.

Lo anterior lo comentó después de que uno de sus seguidores le dijera que oraba y bendecía su relación con Carlos y su bebé hermoso.

“Gracias. Sus oraciones sirvieron mucho. Mientras leían las mentiras que escribían, la realidad era otra, estábamos celebrando con nuestras familias y remodelando la casa para mi regreso y nuevo comienzo”, escribió Vanessa.

Su publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que se aprecia a un trabajador de la construcción haciendo algunos arreglos en las paredes y techos de su acogedora morada, la cual, estamos seguros, luce mejor que nunca.

¿Cómo era la casa de Carlos Calderón y Vanessa Lyon antes de la remodelación?

Vestíbulo

Tras cruzar la puerta de acceso había un recibidor equipado como un banco alargado de madera tejido en paja, distintas plantas y la recreación del cassette de ‘Let’s Dance’ de David Bowie.

Cocina

Su cocina estaba equipada con una alacena de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que funcionaba para preparar los alimentos, pero también como desayunador. View this post on Instagram A post shared by Carlos Calderon (@carlitoscalderon)

Comedor

Su comedor, que se conecta con la cocina y con la sala, estaba conformado por una mesa cuadrada de color blanco con espacio para cuatro sillas, así como por una lámpara de diseño muy original. View this post on Instagram A post shared by Carlos Calderon (@carlitoscalderon)

Sala

Su sala estaba compuesta por un sofá modular de color gris, por una mesa de madera con toque antiguo, así como por una alfombra deslavada. https://www.instagram.com/p/CBMNs5pHKh

Jardín

Su jardín cuenta con una terraza con diversos muebles de exterior, así como con una piscina con su respectiva área de spa, con una palpa, entre otras amenidades. View this post on Instagram A post shared by Carlos Calderon (@carlitoscalderon)

