¿A qué se dedica Carlos Calderón tras dejar ‘Despierta América’?

Tras vivir un 2022 muy complicado, en el que enfrentó una demanda por violencia doméstica por parte de su pareja, Carlos Calderón tampoco empezó este año con el pie derecho, pues en los primeros días de enero, Univision notificó su salida de ‘Despierta América’ y de la televisora, sin dar mayores detalles sobre lo que motivó dicha decisión.

Desde ese momento y hasta la fecha, la audiencia ha mostrado su inconformidad, particularmente por el gran trabajo que realizaba en la sección‘Sin Rollo’, en la que en los últimos meses han desfilado varios de sus excompañeros sin la misma dinámica con la que lo hacía el mexicano.

No obstante, muchos se preguntan qué ha sido de su vida y si próximamente podremos volverlo a ver en algún programa de televisión, la realidad es que por el momento parece que está enfocado en su relación con la actriz Vanessa Lyon, con quien se reconcilió tras el escándalo destapado en julio de 2022 y que es la madre de su hijo.

La pareja parece estar más enamorada que nunca y para olvidar los momentos difíciles que vivieron el año pasado, recientemente decidieron redecorar su casa. La venezolana respondió hace algunos días a sus seguidores, quienes constantemente le preguntaban si cambiaron de casa, porque se veía muy diferente.

“Cuando Carlos me pidió regresar una de las cosas que me pegaba duro era los recuerdos que me traía la casa, entonces dijo: ‘¿Qué hacemos?’ Le dije: ‘No sé’”, comentó y también reveló que pintaron todo, cambiaron los muebles y hasta las puertas, por lo que sí parece ser otra casa.

Además, Carlos Calderón está impulsando su negocio, un servicio de ayuda financiera para los habitantes de Estados Unidos y Puerto Rico.

