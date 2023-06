El venezolano José Altuve alcanza las 1,000 carreras anotadas en el béisbol de las Grandes Ligas

El venezolano José Altuve logró un registro histórico este martes al anotar su carrera número 1,000 en su carrera como pelotero de las Grandes Ligas. La cifra la alcanzó en juego contra los Washington Nationals y se unió a un selecto club.

José Altuve es el octavo pelotero venezolano en alcanzar las 1,000 carreras en la MLB, siendo Miguel Cabrera con 1.535 el que más ha anotado carreras por los peloteros nacidos en ese país sudamericano.

Además de Altuve y Cabrera, otros peloteros venezolanos con mil o más carreras anotadas que destacan en esta selecta lista son Bob Abreu, Omar Vizquel, Luis Aparicio, Andrés Galarraga, Maglio Ordóñez y Elvis Andrus.

La leyenda de José Altuve sigue creciendo. 🇻🇪 pic.twitter.com/jnHqG1iCJp — MLB Venezuela (@MLBVenezuela) June 14, 2023

“Me agarró por sorpresa el hecho de haber anotado la carrera número mil, quizás lo tenía en mente antes del partido, pero una vez comienzas, la adrenalina te borra todo. Me siento mucho mejor de mi lesión y siento que puede robar muchas bases, me gusta seguir anotando carreras sin pensar en números, solamente pensando en el equipo“, dijo Altuve luego del encuentro en el que alcanzó su hazaña.

Los números que busca José Altuve

A sus 33 años, José Altuve se encuentra disputando su temporada número 13 en el béisbol de Grandes Ligas y tras recuperarse de una lesión está teniendo una gran temporada con la mira en varios registros.

Tras lograr anotar su carrera número mil, José Altuve se encuentra a seis cuadrangulares de alcanzar los 200 de por vida en su carrera y a 48 inatrapables para llegar a los 2,000 de por vida.

Cabe destacar que José Altuve con sus mil carreras, se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la franquicia en alcanzar esta cifra.

Sigue leyendo:

. Delincuentes roban la casa de José Altuve mientras estaba en el Día Inaugural de las Grandes Ligas con los Houston Astros

. José Altuve fue captado bailando tambores en Venezuela y el video rápidamente se hizo viral en las redes sociales

. Bobby Miller lanza joya de pitcheo para los Dodgers y consigue un récord único