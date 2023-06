Pese a su retiro, Teófimo López ingresó a la lista de los mejores libra por libra de Ring Magazine

Luego de convertirse en campeón de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Teófimo López ingresó en la lista de los mejores libra por libra del boxeo de Ring Magazine, a pesar de que anunció su retiro del deporte.

La popular revista ubicó a López en la décima posición por debajo de Vasyl Lomachenko, rival a quien venció en octubre de 2020 para convertirse en monarca indiscutido de peso ligero. La lista que encabeza Oleksandr Usyk está conformada por los siguientes boxeadores:

1. Oleksandr Usyk

2. Naoya Inoue

3. Terence Crawford

4. Errol Spence

5. Canelo Álvarez

6. Dmitry Bivol

7. Devin Haney

8. Gervonta Davis

9. Vasyl Lomachenko

10. Teófimo López

El ahora campeón de dos divisiones y uno de los mejores libra por libra regresó nuevamente a la cima del boxeo tras vencer de manera dominante a Josh Taylor en el Madison Square Garden en Nueva York.

Teófimo López es uno de los mejores boxeadores del mundo, de acuerdo con Rin Magazine. Foto: Al Bello/Getty Images.

El peleador de 25 años atribuyó su victoria a su padre porque descifró qué era lo que estaba haciendo mal en sus últimas peleas, ya que desde su combate con el ucraniano solo se dedicaba a lanzar golpes y no a contragolpear, estrategia que aplicó con el excampeón escocés.

“Lo que más ayudó fue que descubrió el problema. Estaba mirando un combate que hice con (Yordenis Ugas). Cuando estaba entrenando con Ugas, notó: ‘Espera, no estabas lanzando un puñetazo (cada dos segundos)’. Así que ese era el problema (lanzar tantos puñetazos). (…) Pero en realidad solo funcionó cuando me enfrenté a Lomachenko. Pero no funciona para todos los demás peleadores. Sabes, Loma, se mueve mucho, tienes que estar activo con él”, dijo en el podcast The Porter Way.

Aunque Teófimo López se coronó campeón otra vez, anunció sorpresivamente que colgarías los guantes alegando que no estaba recibiendo el dinero que merecía. En el mismo podscast, The Takeover expresó que la única forma de que regresara a pelear en con un contrato de nueve cifras. De confirmarse el retiro, lo más seguro es que Ring Magazine lo saque del listado.

Teófimo López es un excampeón indiscutido de peso ligero y ahora es monarca de la OMB en las 140 libras. El estadounidense de ascendencia hondureña tiene 19 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional.

