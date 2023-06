The Weeknd opina sobre la polémica escena en el segundo episodio de “The idol”, la serie que protagoniza

La serie de televisión “The idol”, estrenada en la plataforma Max, es actualmente una de las de mayor éxito, pero también de las más polémicas por lo atrevido de sus escenas. Hace unos días el programa generó comentarios de todo tipo por una secuencia del capítulo 2 en la que Tedros -interpretado por The Weeknd– seduce de manera violenta a Jocelyn (Lily-Rose Depp), y ahora el famoso cantante dio su opinión al respecto.

En una reciente entrevista, el artista canadiense -cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye– comentó que en el guión todo está planeado para reflejar que su personaje es odioso y malvado: “No hay nada sexy (en la escena). Tedros no puede creer que esté ahí. Sale como un perdedor. Esos momentos son la humanidad que encuentras en un psicópata, la grieta en su armadura”.

The Weeknd recalcó que tanto él como Sam Levinson (productor de la serie) trabajaron en cada detalle de la imagen del personaje, con el objetivo de que resulte memorable para los espectadores: “Es despreciable, un psicópata, ¿por qué endulzarlo?…No hay nada realmente misterioso o hipnotizante en él. Y lo hicimos a propósito con su look, su atuendo, su cabello: el tipo es un idiota. Se nota que le importa mucho cómo se ve, y piensa que se ve bien. Pero luego ves estos extraños momentos de él solo: ensaya, calcula. Y necesita hacer eso, o no tiene nada, es patético. Lo cual es cierto para muchas personas que son como peces fuera del agua, puestas en estos escenarios”. El tercer episodio de “The idol” se estrenará el próximo domingo.

