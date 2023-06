Alec Baldwin reaparece caminando con un bastón por las calles de Nueva York

El actor Alec Baldwin se encuentra en recuperación tras ser sometido a una operación de reemplazo de cadera, luego de padecer dolores por varios meses en esa zona, esto lo limitaba diariamente.

Baldwin, de 65 años, fue visto caminando por las calles de Nueva York usando un bastón para apoyarse. Fue operado el pasado 30 de mayo.

El actor ha utilizado sus redes sociales para hablar de la cirugía y confesó que ha tenido problemas con la cadera desde hace unos años y que inclusive esta no era la primera vez que era operado en esta zona.

“Me reemplazaron la cadera el martes de la semana pasada. Me operaron la cadera izquierda en 2018, hace cinco años, y la otra hace cinco días. Necesitaba que me hicieran esta cirugía hace al menos dos años y caminaba y cojeaba…”, alegó.

Sobre el proceso de recuperación dijo que ha sido muy dolorosa, pero que esto disminuirá con el tiempo.

“El dolor desaparece gradualmente… pero es increíblemente doloroso”, compartió Baldwin en Instagram. “Pero como seguimos diciendo en mi casa, ‘Es el dolor el que va a acabar con el dolor’.

Anteriormente, Baldwin fue operado de la cadera en el 2018, en su video publicado en Instagram dijo “no tuvo tiempo para hacerse el procedimiento debido a su apretada agenda de trabajo”.

“No me hice ningún favor”, confesó, ya que otras partes de su cuerpo se han visto afectadas como la espalda, el cuello y las rodillas. “Cojear con esta condición durante dos años fue difícil”, agregó.

Alec Baldwin prepara una película basada en un tiroteo real

El actor Alec Baldwin ya está preparando para otro proyecto, tras anunciar que se culminaron las grabaciones de la película “Rust”, la cual fue noticia por el trágico accidente en donde falleció la directora de fotografía, Halyna Hatchis, por un arma de fuego que Baldwin manipulando.

Baldwin, de 65 años, estaría participando en una nueva película inspirada en un tiroteo en 1970, una época de efervescencia de movimientos estudiantiles en diferentes partes del mundo como México, París y en Estados Unidos.

El hecho ocurrió en la Universidad Estatal de Kent y dejó como resultado cuatro personas fallecidas a causa de las balas disparadas por la Guardia Nacional, según The Hollywood Reporter.

Este medio también aseguró que Baldwin le dará vida a Robert I. White, presidente de la mencionada universidad. También estarían actuando en esta película Andrew Ortenberg, Jacqueline Emerson, Clancy Brown, Zachary Gordon y Christopher Ammanuel.

No se ha revelado el nombre de esta cinta, pero fuentes cercanas al medio estadounidense aseguran que lleva meses en producción, por lo que podría ser estrenada el próximo año en el Festival de Cine de Cannes.

Mientras, Baldwin no ha ofrecido ninguna respuesta sobre esta noticia.

Seguir leyendo: