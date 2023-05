Alec Baldwin termina su trabajo en el rodaje de la película “Rust”

Foto: Rich Polk for IMDb / Getty Images

El actor Alec Baldwin hizo uso de su cuenta de Instagram para compartir una fotografía que lo muestra acompañado del joven actor Patrick Scott McDermott, con quien comparte créditos en la película “Rust”, cuyo rodaje ha terminado. El escribió junto a la imagen el mensaje: “Último día en el set de “Rust” con este tipo. Un actor muy talentoso y un joven adorable con un brillante futuro por delante”. View this post on Instagram A post shared by Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)

Fue el 21 de octubre de 2021 cuando ocurrió un accidente en el set del filme; Baldwin disparó un revólver que estaba cargado, provocando la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins. Tras retirarle los cargos de homicidio involuntario los fiscales informaron que el actor no ha sido absuelto -ya que seguirán las investigaciones- y en las últimas cuatro semanas se retomó el rodaje, pues había que filmar las escenas faltantes. En otra imagen publicada en Instagram Alec aparece recostado y escribió: “Dios, se sintió bien rasurar toda esa barba”.

No se sabe aún la fecha de estreno de “Rust” en cines; durante todo este tiempo no se dieron detalles del argumento y sólo se sabía que la película era un western dirigido por Joel Souza. Ahora se ha dado a conocer que la historia gira en torno a Harland Rust (Baldwin), un forajido que viaja a un pueblo de Kansas para defender a su nieto (Brady Noon) luego de que éste es sentenciado a muerte por haberle quitado la vida a un habitante del lugar.

