Alejandra Espinoza revela en qué zonas del cuerpo tiene estrías y si le “avergüenzan”

La presentadora de televisión Alejandra Espinoza se encuentra en el ojo del huracán por la preocupación que ha despertado en sus fans por su especto físico. Justo en medio de esos cuestionamientos decidió hablar sobre las “imperfecciones” que tiene en su cuerpo.

Alejandra decidió abrir una cajita de preguntas en Instagram para que los usuarios le consultaran lo que quisieran y una de las preguntas fue si en su cuerpo tiene estrías, algo muy común en los cuerpos por cambios estirones de piel en el desarrollo o cambios de peso.

“¿Tienes estrías? Es algo que me acompleja mucho, ¿tú qué opinas?”, le consultó una seguidora a la ganadora de la edición de Nuestra Belleza Latina de 2007.

La modelo sin ocultar nada respondió que tiene muchas porque es algo normal y reveló en qué partes de su cuerpo están.

“Síii, muchas!!! En la parte baja de la espalda, en los glúteos y senos 🙂 Las estrías son lo más normal del mundo y no tendrían por qué avergonzarnos tenerlas”, escribió Espinoza en una historia de la red social para dar respuesta a la interrogante.

Captura de pantalla: @alejandraespinoza.

Alejandra habló su delgadez

La también actriz también fue consultada por sus seguidores sobre por qué está tan delgada, algo que para muchos ha sido preocupante.

Un internauta le escribió en la cajita: “Que estás muy delgada ¿qué es tu respuesta? Yo pienso que es por ejercicio no enfermedad”.

Ella explicó: “Pienso que sí estoy más tonificada que antes y es que antes, aunque hacía mucho ejercicio, nunca me preocupé por lo que le metía a mi cuerpo. Me comía una caja de galletas o (una) bolsa enorme de papitas o totopos y decía: ‘para eso me levanto a las 5:00 a.m. al gym’”.

Hace unos meses Espinoza estuvo entrenando muy fuerte para participar en el reconocido maratón de París que se llevó a cabo el 2 de abril y que finalmente corrió con una lesión en una pierna.

“Ahora soy un poco más consciente de mi alimentación y por eso después de prepararme para el maratón se me ha hecho más difícil subir de peso”, indicó.

La mexicana además afirmó que aumentar de peso de forma saludable no es muy sencillo para “algunas personas”.

