Alejandra Espinoza confiesa cuál es su mayor temor como madre

Alejandra Espinoza es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión en español y este domingo terminará su más reciente aventura en la pantalla chica con el desenlace del reality show ‘Mi Famoso y Yo’, en el que comparte la conducción con Adal Ramones.

Previo a la gran final que se llevará a cabo este domingo, en ‘Despierta América’ platicaron con la también actriz sobre uno de los aspectos más importantes de su vida, la maternidad. Fue hace ocho años cuando ella y su esposo Aníbal Marrero se convirtieron en padres de Aiden Matteo y desde entonces han tenido que compaginar sus obligaciones con su hijo con su vida profesional.

En la entrevista, la ganadora de Nuestra Belleza Latina declaró que sus mayores miedos tienen que ver con esta situación. “Yo por lo menos no trabajo todo el tiempo del miedo que me da dejar a mi hijo solo, no estar con él, de venirme a trabajar y que se quede tanto tiempo”, confesó la conductora.

Además, mencionó por qué es que aún no le ha dado un hermanito a Matteo, asegurando que está en sus planes, “pero no en los de dios”. Por otra parte, mencionó que también teme fallar en los aspectos familiares, por lo que siempre trata de encontrar un balance entre eso y su vida laboral.

Por último, la protagonista de la telenovela ‘Corazón Guerrero’ reveló que tiene un “placer culposo” muy particular, que no se ha podido quitar. “No me puedo quedar hasta noche viendo televisión, porque donde me salga un infomercial, ahí estoy yo a las dos de la mañana marcando a ver si esos sartenes funcionan como dicen”.

No obstante, recalcó que siempre que hace una compra de ese estilo intenta hacer un “review” en sus redes sociales para dejarle saber a la gente si funcionan o no y evitar que gasten su dinero.

